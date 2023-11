Si no tienes cuidado perderás hasta un 45% de rendimiento

Windows 11 tiene muchos problemas, y ahora hay otro: SSD extremadamente lentos. Los estudios demuestran que los usuarios Pro a veces pierden rendimiento. Aquí se utiliza a menudo el elemento de seguridad que resulta ser el freno de mano.

Windows 11: el cifrado SSD ralentiza el almacenamiento rápido

Aunque hace unos 10 años tardaba lo que parecía una eternidad en arrancar una computadora, este problema se ha convertido en gran medida en una cosa del pasado desde la introducción de los SSD. La memoria flash garantiza una gran velocidad, especialmente si no solo está instalado SATA, sino también NVMe SSD.

Como los estudios que escribió. Los dispositivos de Tom Windows 11 parece reducir la velocidad de los SSD hasta en un 45 por ciento. Cometa: Cifrado BitLocker. En principio, esto tiene sentido porque protege sus datos contra el acceso no autorizado. Gracias a Bitlocker, los datos de una computadora portátil robada no se pueden leer simplemente instalando el disco duro en otra computadora. Pero la función también cuesta mucha velocidad. Bitlocker está habilitado de forma predeterminada en muchos sistemas Windows 11 Pro. Dado que Windows 11 Home no es compatible con BitLocker, la función no está activa allí.

Para probar velocidades, Tom tiene dispositivos PCMark 10, DiskBench y CrystalDiskMark 8 Samsung 990 Pro usado y probado con software. El SSD se probó una vez sin ningún cifrado, una vez con cifrado basado en hardware (OPAL) y otra vez con cifrado basado en software a través de BitLocker.

En PCMark 10, el SSD alcanzó velocidades de alrededor de 607 MB/s sin cifrado, y con cifrado basado en hardware alcanzó velocidades de 620 MB/s. Sin embargo, si se utiliza BitLocker para el cifrado, este valor se reduce a 490 MB/s, lo que representa una pérdida de velocidad de alrededor del 20 por ciento.

La peor puntuación la obtuvo CrystalDiskMark 8. Al medir valores de escritura aleatoria, se prefiere el SSD cifrado con BitLocker 45 por ciento detrás de SSD cifrados por hardware.

Windows 11: así es como puedes saber si tu SSD también usa BitLocker

Cualquiera que haya instalado Windows 11 Pro y no esté seguro de qué hacer BitLocker se utiliza en unidadesPuedes comprobarlo fácilmente:

La búsqueda de Windows se abre mediante Tecla de Windows + S. Ingrese en el campo de búsqueda “cataplasma” a. Haga clic derecho en el resultado de la búsqueda “símbolo del sistema” y el elige “Ejecutar como administrador” Fuera de lugar. Ingrese el siguiente comando en la ventana que ahora aparece: “Gestión de Casos BDE” (Sin comillas). Confirme su entrada presionando la tecla Enter.

La ventana le mostrará si sus unidades están cifradas y cómo cifrarlas. Las fuentes son relevantes para ti. Estado de transferencia Y Método de cifrado.

Estas dos líneas son especialmente importantes para ti. (Fuente de la imagen: Giga)



Si además tu disco duro está completamente descifrado y no existe ningún método de cifrado, no tendrás ningún problema. Sin embargo, si ve “XTS-AES 128” en el método de cifrado, la unidad correspondiente se cifra mediante BitLocker.

También puede comprobarlo todo buscando el elemento de menú “Administrar BitLocker” en la Búsqueda de Windows. Allí también puede desactivar el cifrado BitLocker para unidades individuales. Esto también se puede hacer a través del símbolo del sistema. El comando correspondiente es “manage-bde -off C:” (sin las comillas). En lugar de “C:”, también puede especificar cualquier otro nombre de unidad.

Puede utilizar cifrado de hardware como OPAL No se puede activar más tarde., si Windows 11 Pro ya está instalado en su sistema. En este caso, es necesaria una reinstalación completa.

¿No quieres perderte más noticias sobre tecnología, juegos y cultura pop? ¿No hay pruebas ni pruebas actuales? Entonces síguenos

Facebook

o Gorjeo.