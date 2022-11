Eclipse lunar del 8 de noviembre de 2022: ¡Luna de sangre y nieve, Leónidas y compañía! no te lo debes perder

Los astrónomos aficionados pueden esperar algunos de los aspectos más destacados de noviembre. Además de una luna de sangre y nieve, también hay un eclipse lunar total y estrellas fugaces de las Leónidas. ¡Todas las fechas de un vistazo!

Las noches son cada vez más largas y brindan a los astrónomos aficionados condiciones mucho mejores para observar el cielo estrellado. En noviembre, también hay algunos momentos destacados que los observadores de estrellas no deben perderse.

El eclipse lunar total del 8 de noviembre de 2022 no es visible en Alemania: la luna llena se ilumina como una luna de sangre y nieve en noviembre

iniciarlo Luna llena. El 8 de noviembre de 2022, la luna alcanzará la fase de luna llena a las 12:02 p. m. Pero eso no es todo: el mismo día, el la luna Plano orbital de la Tierra, donde la Tierra se encuentra entre la Luna y el Sol. se trata del total Eclipse lunar. Dado que la luna no se oscurece por completo cuando entra en la sombra de la Tierra, sino que solo aparece en luz roja, también se habla de Luna de sangre. Desafortunadamente, el avistamiento de Astro desde Alemania no se puede ver. Deberíamos sentirnos bien con la luna de nieve, también llamada luna llena de noviembre.

Leonid max 17 de noviembre de 2022: hasta 300 meteoros visibles por hora

Sin embargo, la luna llena no es la única característica. En la segunda quincena de noviembre, el oscuro cielo nocturno arde con fuego. El 17 de noviembre de 2022, la lluvia de meteoritos alcanzó su punto máximo. Entonces, unas 15 estrellas deberían volar por el cielo cada hora. Este año, por cierto, puede haber un espectáculo de fuegos artificiales en la estrella fugaz. Según los cálculos de los meteorólogos, en 1733, una gran nube de escombros se separó de la corriente principal de las Leónidas por el viento solar y las influencias gravitatorias. La Tierra está programada para chocar con esta nube el 18 de noviembre de 2022. Puede encender hasta 300 estrellas brillantes por hora.

Noviembre de 2022 Asteroides XXL cerca de la Tierra: un vistazo rápido a todas las rocas

En noviembre de 2022, enormes aglomeraciones de rocas se aproximan a la Tierra casi todos los días. Afortunadamente, la mayoría de ellos se encuentran a una distancia segura del suelo. La agencia espacial estadounidense NASA vigila un peligro potencial con ojos de águila. Más vale prevenir que lamentar. Puede encontrar los asteroides cercanos a la Tierra más grandes en noviembre aquí:

apellido Fecha distancia a la tierra Diámetro

asteroide 2022 MXN 4 01.11.2022, 03:30 2,3 millones de kilómetros 330 a 740 metros

Asteroide 2019 XS 11/10/2022, 19:24 6,4 millones de kilómetros 45 a 100 metros

Asteroide 2019 OR1 21/11/2022, 3:28 6,9 millones de kilómetros 180 a 410 metros

Asteroide 2005 LW3 23/11/2022, 11:06 1,1 millones de kilómetros 130 a 280 metros



