Eclipse lunar parcial el 18 de septiembre

La luna llena entrará en la sombra de la Tierra el 18 de septiembre. Sin embargo, un eclipse lunar parcial sólo podrá verse a primera hora de la mañana.

Actualización del 18 de septiembre a las 7:07 a. m.: Ahora la penumbra de la Tierra se ha alejado de la Luna y la superluna se pondrá pronto. Cuando la luna vuelva a salir esta tarde alrededor de las 8 p.m., volverá a aparecer muy llena en el cielo.

Actualización del 18 de septiembre a las 6:08 a. m.: El eclipse lunar parcial ya terminó esta noche, pero la superluna aún puede verse en el cielo. No se configura hasta poco después de las 7 a. m. (el tiempo varía unos minutos dependiendo de la ubicación de monitoreo).

Eclipse lunar hoy: eclipse lunar del 9,1 por ciento

Actualización del 18 de septiembre a las 5:20 a. m.: Esto significa que el eclipse lunar parcial de hoy, 18 de septiembre, ha finalizado. Al menos la parte claramente visible. Si observas atentamente la luna llena durante la próxima hora y media, es posible que aún veas un velo gris alejándose lentamente de ella. Esta es la penumbra de la Tierra, que cubre completamente la Luna.

La superluna sobre Alemania (izquierda) y el eclipse parcial de luna máxima (derecha) el 18 de septiembre de 2024. © IMAGO/greatif/Tanja Banner (montaje)

Actualización del 18 de septiembre a las 5:10 a. m.: A la luna llena sólo le falta un pequeño trozo de su disco en el borde derecho y debería volver a ser completamente visible en unos cinco minutos. Entonces termina la parte claramente visible del eclipse lunar.

Actualización del 18 de septiembre a las 4:44 a. m.: Ahora la superluna está cubierta en toda su extensión por la sombra de la Tierra y las cosas no mejorarán hoy. Ahora la sombra de la Tierra se alejará lentamente de la luna llena hasta que ya no será visible a las 5:15 a.m. Si miras de cerca, puedes ver la sombra gris de la Tierra todavía proyectada sobre la Luna.

Eclipse lunar parcial hoy: la sombra de la Tierra “mordisquea” la luna gigante

Actualización del 18 de septiembre a las 4:34 a. m.: El eclipse lunar total máximo se alcanzará en unos diez minutos y el eclipse lunar cubrirá el 9,1 por ciento de la superluna de hoy.

Actualización del 18 de septiembre a las 4:24 a. m.: El eclipse lunar parcial sobre Alemania ha comenzado con todo su apogeo. La luna llena, presente hoy en el cielo como una superluna particularmente grande, está siendo “mordida” por la sombra de la Tierra desde arriba a la derecha.

Primer informe de fecha 17 de septiembre de 2024 a las 16 horas: Múnich – El eclipse lunar parcial que se producirá el 18 de septiembre será visible en Alemania, pero a muy temprana hora. Pero despertarse temprano puede valer la pena: los eclipses lunares no se ven con mucha frecuencia y los eclipses de superluna ciertamente no ocurren. Lo que necesitas saber sobre el eclipse lunar parcial gigante del 18 de septiembre.

Eclipse parcial de Luna esta noche: ¿Cuándo y dónde podrás verlo?

Es innegable que quienes quieran observar el eclipse lunar parcial del 18 de septiembre tendrán que levantarse muy temprano. La parte más visible de Movi, la cobertura parcial de la Luna por la sombra de la Tierra, comienza a las 4:12 a.m. con el primer “toque” del disco lunar por la sombra de la Tierra. A partir de este momento, las cosas progresan rápidamente: la sombra se mueve cada vez más a través de la Luna hasta que se alcanza el eclipse máximo a las 4:44 a.m. Si no quieres levantarte de la cama a estas alturas, tienes la opción de ver el eclipse lunar en directo.

Salida de la luna en Fráncfort del Meno El comienzo del eclipse penumbral (la penumbra de la Tierra toca la luna por primera vez) Comienza el eclipse lunar parcial (la sombra de la Tierra toca la luna) Eclipse lunar máximo Finaliza el eclipse lunar parcial (la sombra de la Tierra ya no toca la luna) Finaliza el eclipse penumbral (la penumbra de la Tierra ya no toca la luna) Atardecer lunar en Fráncfort del Meno Fuente: timeanddate.de

Un eclipse lunar muestra muy claramente los procesos que ocurren en el sistema solar

Aunque la cobertura de la Luna es sólo del nueve por ciento, el eclipse lunar parcial del 18 de septiembre muestra de forma impresionante los procesos que tienen lugar en el sistema solar y que la Tierra es sólo una pequeña parte de un todo mayor. Si quieres experimentar de cerca los aspectos básicos de nuestro sistema solar, deberías realizar un viaje lunar o… eclipse solar Observa y contempla lo que está sucediendo ante tus ojos.

Volvamos al eclipse lunar parcial del 18 de septiembre: a partir de las 4:44 a. m. la ocultación de la luna comienza a disminuir lentamente y a las 5:15 a. m. la sombra de la Tierra revela completamente la luna llena nuevamente. Sin embargo, la sombra de la Tierra todavía cae sobre el disco de la Luna. Comienza a pasar sobre la luna a las 2:39 a. m., pero es difícil verlo a simple vista porque es solo una neblina gris clara. Sin embargo, esta neblina gris vuelve a desaparecer a las 6:47 y finaliza el eclipse lunar parcial. Después de aproximadamente media hora, la luna se pone.

Eclipse lunar parcial esta noche: la ilusión lunar y la superluna hacen que la luna sea más grande

Para ver el eclipse lunar parcial, mire hacia el oeste temprano en la mañana. Allí, la luna llena con los anillos de Saturno está muy por encima del horizonte para poder descender cada vez más durante la “película”. Un eclipse lunar se puede ver fácilmente a simple vista, pero los detalles se pueden ver mucho mejor con binoculares o un telescopio.

Durante un eclipse lunar parcial, la sombra de la Tierra sólo “arranca” una parte del disco lunar. (Foto de archivo) © IMAGO/Olaf Wagner

Es posible que la luna llena parezca más grande de lo normal durante un eclipse lunar parcial. Esto podría deberse a dos razones: en primer lugar, en septiembre se produce una superluna que está mucho más cerca de la Tierra de lo habitual. Esto hace que la luna parezca notablemente más grande y brillante. Además, existe la ilusión lunar, que hace que la luna parezca más grande cuanto más baja está sobre el horizonte. La vista de la luna durante el eclipse lunar parcial del 18 de septiembre puede ser impresionante.

Al eclipse lunar parcial le seguirá un eclipse solar sobre el Océano Pacífico.

Debido a la compleja mecánica celeste, un eclipse solar siempre ocurre dos semanas antes o después de un eclipse lunar. El 2 de octubre de 2024 volverá a suceder: se podrá ver un eclipse solar anular en el cielo, pero sólo aproximadamente sobre el Océano Pacífico. Afortunadamente, no habrá que esperar mucho para el próximo eclipse lunar total sobre Alemania: el 14 de marzo de 2025 se producirá un eclipse lunar total que sólo podrá ser parcialmente visible en Alemania. Sin embargo, seis meses después, el 7 de septiembre de 2025, también se podrá disfrutar de un eclipse lunar total en Alemania. (factura impaga)