Eclipse total de luna: visible en Alemania el 16 de mayo de 2022

unEl 16 de mayo, lunes por la mañana, se observará un eclipse lunar total en Alemania. Estos son los momentos más emocionantes en el cielo nocturno de mayo.

Durante un eclipse lunar total, la luna llena está completamente inmersa en la sombra de la Tierra. Esta es el área detrás de la Tierra donde la luz solar directa no llega. Sin embargo, la luna no se oscurece por completo, sino que brilla débilmente con una luz rojiza que le llega a través de la atmósfera terrestre.

Desafortunadamente, la fase total del eclipse comienza el 16 de mayo recién cuando la luna está por comenzar en este país. Comienzo total a las 5:29 a. m. Pero después de solo seis minutos, la luna desapareció bajo el horizonte. Estos tiempos exactos se refieren a la ubicación geográfica de 50°N y 10°E.

Hay algo que ver a partir de las 4:28 a. m.

Al menos se puede notar la primera parte de la oscuridad total en Alemania. La oclusión parcial de la luna se puede admirar mucho antes, siempre que la vista esté libre de nubes. Ya a las 4.28 de la mañana la luna llena comienza a adentrarse en la sombra de la Tierra.

Poco después, parece tener un efecto visible. Luego, la parte oscurecida se vuelve más y más grande, pero brilla más o menos débilmente en la luz rojiza. Si desea que lo noten, debe configurar la alarma en consecuencia desde el principio.

Pero no hay luna solo eso se puede ver. También se pueden ver cuatro planetas en el cielo de la mañana. Venus sigue siendo la estrella brillante de la mañana. A principios de mes sale alrededor de las 4:45 am, y a mediados de mayo sale a las 4:22 am por el este.

En un telescopio parece más pequeño y más redondeado a medida que se aleja de nosotros e ilumina cada vez más su superficie visible con el Sol.

Próximo eclipse lunar en octubre de 2023

Una atractiva constelación aparece el 27 de mayo cuando la delgada media luna de la luna menguante pasa cerca de Venus. También es fácil observar el planeta anillado Saturno en horas de la mañana. A principios de este mes, se levanta alrededor de las 3:40 a. m. en el sureste.

Los dos planetas Marte y Júpiter siguen a Saturno y forman un dúo impresionante entre el 27 y el 31 de mayo, cuando Marte pasa junto a Júpiter de oeste a este. Júpiter es notablemente más brillante que Marte. El mejor momento para mirar es después de las cuatro de la mañana. Los dos planetas se encuentran entonces en el este bajo la constelación cuadrada de Pegaso.

El próximo eclipse lunar total no será visible en Alemania hasta el 28 de octubre de 2023.