Ecos prometedores de sabiduría • JPGAMES.DE

Los gráficos de ventas japoneses actuales están disponibles para la semana del 23 al 29 de septiembre de 2024, y con ellos están las primeras cifras de ventas concretas. Zelda: Ecos de sabiduría. Nintendo aún no ha anunciado cifras específicas, por lo que la información digital de Japón es muy interesante.

Con 200.121 unidades vendidas, Echoes of Wisdom es, por supuesto, el juego más vendido de la semana. También hubo otros recién llegados de primer nivel: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Adiós, O Zemuria comparte el segundo y tercer lugar con las versiones de PS4 y PS5 y tiene un total acumulado de alrededor de 47.000 unidades.

¿Pero cómo se compara Zelda ahora? Bastante estable si usamos los números de lanzamiento de Zelda: Link’s Awakening. Vendió 141.375 copias en su primera semana en Japón. Las ventas digitales no están ni aquí ni allá.

Segundo mejor lanzamiento para Switch

Biblioteca de datos del juego el apreciaque Echoes of Wisdom podría ser el tercer mejor lanzamiento de Zelda en 2D, incluidos los números digitales. Lo que ya es seguro es que Echoes of Wisdom es el segundo mejor lanzamiento de Zelda Switch. Se sitúa por delante de Skyward Sword HD (159.089) y Breath of the Wild (193.060), pero, por supuesto, está muy por detrás de Tears of the Kingdom, que se lanzó con 1,12 millones de unidades.

Nintendo Switch Lite ha recibido un gran impulso en las listas de hardware gracias a la edición especial Echoes of Wisdom. Según la biblioteca de datos del juego, se trata de un aumento en la comparación año tras año.

[NSW] Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 26/09/24) – 200121 (nuevo) [PS5] Legend of Heroes: Adiós Zemoria (Falcom, 26/09/24) – 29,554 (nuevo) [PS4] Legend of Heroes: Adiós Zemoria (Falcom, 26/09/24) – 17838 (Nuevo) [NSW] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 27/09/24) – 13332 (nuevo) [PS5] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 27/09/24) – 13,265 (nuevo) [PS5] ASTRO BOT (Sony Interactive Entertainment, 06/09/24) – 6,381 (34,902) [PS4] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 27/09/24) – 6,379 (nuevo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/2017) – 6.030 (6.011.624) [NSW] ¡Moyó! Otome Doshi: Kayo Kuigatari (Idea Factory, 26/09/24) – 5,396 (nuevo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 5,383 (7,920,305)

Diagramas de hardware:

Intercambios de OLED: 34.464 (7.937.041) Switch Lite: 34,924 (6,098,660) Estación de juegos 5: 8.978 (5.202.821) Conmutadores: 4.963 (19.906.981) PS5 Digital: 1.821 (855.321) Xbox Serie S – 370 (319,278) Serie Xbox Estación de juegos 4 – 31 (7.928.508)

