Eddie Kingston ha sido suspendido por varias semanas después del incidente entre bastidores con Sami Guevara. ¿Es difícil lidiar con Sami Guevara?

– AEW All Out PPV estaba originalmente programado para emparejar a Eddie Kingston contra Sami Guevara, y el combate casi se confirmó antes de que las cosas se calmaran en las últimas semanas. Ahora Eddie Kingston ha sido suspendido de AEW. Se dice que la suspensión ya ha expirado. Algunos talentos de Fightful insinuaron que había una tensión real entre Kingston y Guevara, lo que llevó a un acalorado debate detrás de escena. El incidente ocurrió en Minneapolis Records el 10 de agosto de 2022. Se dice que Kingston estaba molesto por algunos de los comentarios que Sami había hecho anteriormente en su promoción. Siguió una acalorada discusión, que puede haberse vuelto casi violenta cuando Kingston agarró a Sami en la cara. Los brawlers tuvieron que ser separados y Kingston fue suspendido por unas semanas. Se espera que regrese a las grabaciones el próximo miércoles.

Desde entonces, el propio Kingston ha confirmado su comentario a The Wrestling Observer y PWInsider. Admitió que no era profesional y que lo sentía. Hasta el momento, no está claro si Sammy también fue suspendido porque no estuvo presente en las grabaciones de West Virginia la semana anterior. Desde entonces, Guevara ha comentado sobre el incidente. El joven de 29 años declaró que Kingston, como suele ser el caso, no abordó en el período previo a los temas promocionales que no quería discutir. Según Sammy, este es el procedimiento normal para evitar tales tensiones por completo, ya que no hay guión en AEW. Le dijo a Eddie qué temas quería evitar, mientras que se dice que el propio Eddie no lo hizo. Después de que Sammy llamara a su oponente “gordo” en un anuncio promocional, Kingston lo acusó exactamente de eso detrás de escena y la situación se intensificó. Sammy dijo que tampoco es la primera vez que Kingston se involucra en un comportamiento agresivo. La promoción de AEW Rampage se grabó y nunca se emitió al final. Guevara afirmó que actuó solo como un rudo. Cualquiera que realmente critique a Kingston por su físico es un idiota.

Fightful Select también mencionó que en realidad era Eddie Kingston quien quería trabajar con Sammy Guevara y después de sus peleas con Scorpio Sky, Ethan Page y Sonjay Dutt, los talentos que quieren pelear con Sammy no necesariamente deberían hacer cola. Algunas fuentes indicaron que Sami Guevara tenía instrucciones muy claras sobre enemistades y ascensos que su ex prometida no podía mencionar. Después de sus disputas recientes, Sami tiene una reputación interna de ser difícil trabajar con él. Ahora se le acusa de responder a la queja posterior a la promoción de Kingston con una sonrisa, lo que parece haber empeorado la situación.

El plan original era que Eddie Kingston derrotara a Guevara en el PPV AEW All Out. Queda por ver si el partido continuará.

