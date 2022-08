La familia real: un herrero en la familia real sueca

26 de agosto: el rey Carl Gustaf pierde a su mejor amigo

Tristes noticias de la familia real sueca. Como ahora se sabe, debe Muere el rey Carl Gustaf en su círculo más cercano de conocidos aclimatación. Universo Murió el mejor amigo de Bertil Nordstrom. Tenía 78 años. El rey y Bertil Nordstrom estaban muy unidos: Carl Gustaf y Sylvia son los padrinos de sus hijos. Para un rey, esta pérdida debe haber sido especialmente dolorosa.

25 de agosto: la duquesa Camilla llora a sus familiares

La noticia debería haber conmocionado a la familia real británica. a El primo de la duquesa Camilla ha sido encontrado sin vida en un hotel de Londres han encontrado. Charles Villiers ha estado en una guerra de divorcio con su ex esposa Emma durante años, más recientemente Dada la especulación de que está arruinado. Se dice que la guerra del divorcio continuó. Ahora se dice que un empleado del Hotel Durrant lo encontró muerto en su habitación. Esto probablemente sería un gran golpe para Camilla, aunque no se sabe cuánto contacto tuvo con Charles.

24 de agosto: el príncipe Nikolai modela para su novia

Ese es el príncipe Nikolai de Dinamarca. Está muy relacionado con el mundo de la moda. No es un secreto. El nieto mayor de la reina Margarita incluso camina por la pasarela. Así que no es de extrañar que él también lo sea. Apoya a su novia Benedikte con sus habilidades. Quiere. Porque acaba de construir una startup de productos de belleza y moda sostenible. “Bene Soie” Vende sombreros, entre otras cosas. Y Nicholas, de todas las personas, los había anunciado. Una de las modelos vistas en Instagram con un sombrero de ‘Béné Soi’ se parece sospechosamente a él…

23 de agosto: rumores sobre el podcast de Megan

Los fanáticos han estado esperando el primer episodio del podcast de la duquesa Meghan durante mucho tiempo, y se dice que los miembros de la realeza son los mismos. Me estremecí en poco tiempo. El primer episodio de la serie “Originals” ya ha sido lanzado y Meghan lo usó de inmediato para expulsar el mal contra la familia real. Meghan ha hablado con su mejor amiga Serena Williams sobre el significado de la palabra “ambición” y está aprovechando la oportunidad para cambiarla. Para disparar a la familia de su esposo. “No recuerdo sentirme negativa acerca de la palabra “ambición” hasta que conocí a mi esposo. Y obviamente… la aspiración es horrible, horrible para una mujer, al menos según algunas personas.. Ouch. Una prospección repugnante para los miembros de la familia real. Porque, por supuesto, es bastante obvio que “algunas personas” solo pueden ser miembros de la familia real. Responder a la provocación ¿voluntad?

22 de agosto: Julian Snikstad revela los secretos de la familia real una vez más

Esta no es la primera vez que Julian Snikstad revela públicamente detalles sobre la vida de la familia real noruega. La ex novia del hijo mayor de Mette-Marit, Marius Hoppe, dejó en claro justo después de la ruptura que no mancillaría las palabras. Durante años se sentó en la mesa del comedor de la familia real y se le permitió asistir a citas oficiales. Ahora, la joven de 27 años quiere comenzar como modelo y probablemente esté tratando de llamar la atención tanto como sea posible. Hay una nueva película en Netflix llamada Royalteen: The Legacy. Se dice que Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon fueron “la inspiración” para esto. Sin duda, las similitudes con Mette-Marit y Haakon se pueden ver aquí. Irónicamente, la exnovia de Marius, Julian, trabajó con “Netflix” para la coordinación y reveló detalles de la producción que suele permanecer a puerta cerrada. Así lo informó el periódico noruego “Dagbladet”.

Lo que estaba pasando en las casas reales de Europa la semana pasada Puedes leer aquí.