Edeka-Zoff da un paso adelante: movimiento radical inminente

Las tiendas de comestibles se están poniendo caras. Quizás esto ya no sea una novedad para la mayoría. Sin embargo, no todos quieren aceptar precios más altos. A partir de septiembre, el fabricante de bebidas Coca-Cola anunció precios más altos que los minoristas deben pagar por sus productos. tendero médica Esto no encaja en absoluto. La pelea entre los dos una compañía Ahora amenaza con escalar.

Por lo general, Coca-Cola no ofrece una nueva lista de precios a sus clientes hasta noviembre, pero no este año. Debería ser más temprano esta vez. Hace seis semanas, Florian von Salzen, director de ventas de Coca-Cola, dijo:Periódico de alimentos (LZ)Anuncia que los precios de todos los productos y empaques aumentarán “en el rango porcentual más alto de un solo dígito” a partir del 1 de septiembre.

Coca-Cola amenaza con detener las entregas

Edka no quiere aceptar eso. En una comunicación interna recibida por LZ, el minorista se quejó de una “solicitud de aumento de precio unilateral de Coca-Cola, cuyo valor no tiene ninguna base fáctica”. El aviso también revela que Coca-Cola ha anunciado un movimiento drástico: Si no se cumplen las demandas del grupo, dejará de abastecer a la empresa.

Para los clientes, esto significa que pronto estarán parados frente a los estantes vacíos en la sección de bebidas de un supermercado. Sin embargo, Coca-Cola aún no ha confirmado este movimiento.

Las negociaciones aún continúan

También parece que el aumento de precio aún no es definitivo. “Todavía estamos en conversaciones con algunos clientes, incluido uno de los minoristas de alimentos más grandes de Alemania”.explica una portavoz de Coca-Cola.

Según el informe, los círculos de Edica también dicen que las negociaciones aún están en curso. Se dice que la entrega planificada se retrasó hasta mediados de septiembre por el momento, dicen algunas regiones de Edica.

No es la primera vez que se produce un distanciamiento entre el fabricante de refrescos y Edeka. ya el año pasado Pelea sobre precios y condiciones. También en este caso, Coca-Cola amenazó con suspender la entrega a Edeka.

