DAX Más de 13,000 Puntos: Fin de Semana Restaurativo

El mercado de valores canceló el fin de semana con ganancias sólidas. Tailwind vino de Nueva York, donde importantes datos de empleo en EE. UU. fueron recibidos positivamente.

En un fuerte contramovimiento, el índice DAX se recuperó al final de la semana y volvió a alcanzar la marca de los 13.000 puntos. Al final, el índice líder alemán cerró en un máximo diario de 13.050 puntos, un aumento notable del 3,33 por ciento. En la comparación semanal, todavía hubo un ligero aumento del 0,6 por ciento.

Tras recibir datos positivos del mercado laboral de EE. UU., el índice amplió sus ganancias y siguió el repunte de Wall Street. Los principales índices de EE. UU. ya habían subido considerablemente a última hora de la noche anterior, lo que provocó un cambio de tendencia.

Durante la semana, luego de varios días de pérdidas consecutivas, el DAX cayó peligrosamente cerca de su nivel de soporte de 12,400 luego de los crecientes temores de las tasas de interés y una recesión.

A modo de comparación: en Europa, el nivel es solo del 0,50 por ciento, y dada la presión de precios igualmente alta en la zona euro, el Banco Central Europeo está bajo una gran presión para actuar, también para no comprometer su credibilidad. El próximo jueves, se espera que haya una lucha intensa por la fuerza de la suba de tasas. “Por lo tanto, no se puede descartar que haya una votación en competencia con una decisión reñida”, dicen los expertos de Helaba.

Sin embargo, los expertos no quisieron dar toda la claridad respecto al ciclo de tipos de interés. “El mercado laboral de EE. UU. todavía está funcionando a toda velocidad en la segunda mitad del año. Dos números se están moviendo de un lado a otro en los mercados financieros: 50 y 75 de los volúmenes mencionados actualmente. Estamos hablando de una subida de tipos esperada en septiembre del Banco Central Europeo 50 o 75 puntos básicos, ¿la Fed está haciendo 50 o 75 puntos básicos? Con los buenos números de hoy del mercado laboral estadounidense, la pregunta de la Fed debería haberse aclarado. Es probable que suba la tasa de 75 puntos básicos”. comenta Thomas Gitzel de VP Bank.

El fabricante japonés de cámaras Nikon quiere comprar el fabricante de impresoras 3D SLM Solutions por 622 millones de euros. Los japoneses ofrecieron 20 euros por acción de SLM, un aumento del 75 por ciento sobre el precio de cierre de ayer. Nikon participará en un aumento de capital del 10 por ciento de SLM y hará una oferta para adquirir los accionistas restantes que no estarán sujetos a un umbral mínimo de aceptación. Según Nikon, ya adquirió el 61 por ciento de las acciones.

“Los hallazgos del jurado también son consistentes con las investigaciones realizadas por las agencias reguladoras relevantes y cuarenta años de investigación científica, que han determinado consistentemente que Roundup es seguro de usar y no cancerígeno”, dijo Bayer en un comunicado. “Seguimos totalmente comprometidos con la seguridad de Roundup y continuaremos defendiéndola y defendiendo la conducta de la compañía en los tribunales”, dijo Bayer.

Lufthansa falla en la corte por huelga de pilotos

Lufthansa falló ante el Tribunal Laboral de Munich para presentar una medida cautelar temporal para la huelga de pilotos. Según el tribunal del viernes, la aerolínea argumentó que la demanda de un aumento salarial colectivo a través de una compensación automática por inflación era un objetivo ilegal de la huelga.

El tribunal no estuvo de acuerdo y no impidió la huelga. Sin embargo, la sala trigésima octava también confirmó que la solicitud de la asamblea de cabina no estuvo exenta de problemas. “Sin embargo, Deutsche Lufthansa AG ha tenido que plantear sus preocupaciones legales durante las negociaciones hasta ahora para que puedan tener lugar discusiones sobre este punto”. Tras la decisión de la cámara, la asociación de cabinas de pilotos retiró su reclamo de compensación automática por inflación, confirmó el vocero. Echa un vistazo a nuestros otros accesorios.

La huelga de todo el día de los pilotos de Lufthansa detuvo todas las operaciones de vuelo de la aerolínea el viernes. Como medida de precaución, Lufthansa canceló el día anterior más de 800 vuelos con 130.000 pasajeros afectados. La huelga está limitada a 24 horas.