¡Este tipo de agua mineral de Harvester son las mejores!

Aprendemos desde el principio: el agua es lo más saludable que podemos beber. ¡Pero cuidado! No toda el agua mineral es tan pura como parece. Stiftung Warentest ha probado 62 tipos: ¿Qué agua mineral funciona bien, cuáles probablemente no deberíamos beber en el futuro y realmente vale la pena cargar con las cajas?

¿El agua mineral es dañina para la salud?

De acuerdo con la Ley de Minerales y Agua de Mesa, el agua mineral debe provenir de fuentes de agua subterránea que estén protegidas de la contaminación. Debe ser puro y envasado directamente desde la fuente. Desafortunadamente, no todas las aguas minerales cumplen estos criterios, como muestra el último estudio de Stiftung Warentest. Los resultados se describen en detalle en la revista “The Test” (7/2023).

Stiftung Warentest evaluó un total de 62 aguas minerales sin gas, ligeramente con gas y muy con gas diferentes para 125 oligoelementos. Se encontraron rastros de pesticidas o edulcorantes en algunas muestras. Incluso si no se exceden los valores límite legales, esto plantea dudas sobre la pureza de algunas aguas minerales, porque los pesticidas en particular no tienen cabida en el agua potable. Los pesticidas y sus efectos sobre la salud son controvertidos.

En el apartado: Öko-Test también probado: Esta marca tiene una puntuación de 6

Stiftung Warentest elige a los ganadores de la prueba: los oponentes convencen

El ganador de la prueba, que convence por su sabor y pureza, es el agua “Aquintus Medium” con una puntuación de 1,4 (“muy buena”). Está disponible a alrededor de 40 centavos por litro y tiene una calificación de “Muy bueno” por sus características organolépticas, ingredientes importantes e impurezas, mientras que el empaque y la publicidad tienen una calificación de “Bueno”.

El Kaufland Mineral Water K-Classic Medium también funcionó bien y costó alrededor de 18 centavos el litro. Sin embargo, el empaque recibió una calificación más baja de 2.4 en comparación con otras categorías de calificación.

Es positivo que ninguna de las aguas analizadas en la prueba haya sido calificada como realmente mala. Sin embargo, el agua Mercure Medium recibió la peor calificación con una calificación de “satisfactorio”. Stiftung Warentest criticó particularmente el anuncio, mientras que el juicio sensorial y la calidad microbiológica fueron calificados como “muy buenos”.

Toda el agua del grifo contiene más minerales.

El nombre de agua mineral se le dio originalmente debido a los valiosos minerales que contenía, pero ya no se requiere el mayor contenido de minerales. Las pruebas han demostrado que solo unas pocas aguas minerales tienen un contenido mineral de más de 1500 miligramos por litro, y la mayoría de los productos tienen menos de 500 miligramos.

Sin embargo, Stiftung Warentest pudo determinar que ninguna de las aguas analizadas superó los valores límite para sustancias críticas como el arsénico, el nitrato o el uranio.

El agua del grifo es la alternativa perfecta

¿Necesitamos agua mineral embotellada? Los estudios lo demuestran una y otra vez: el agua potable en Alemania es de alta calidad. Esto puede verse afectado por el agua del grifo, pero en una medida tan insignificante que en la mayoría de los casos no es necesaria una filtración especial. En algunas zonas de Alemania, el agua del grifo contiene más cal que en otras. Pero también existen soluciones adecuadas para esto, como un filtro antical. Según prefiramos agua sin gas o agua con poco o mucho ácido carbónico, podemos beber agua del grifo directamente del grifo o enriquecerla con ácido carbónico. Lo bueno de esto: finalmente se acabó cargar pesadas botellas de agua mineral.

