EE.UU.: Las locas travesuras de Facebook fueron más tontas de lo que la policía dejó entrever – ¡Arrestado! | Noticias

Con este acto, casi rogó por su arresto…

De hecho, todo comenzó tan inofensivamente: la policía del condado de Rockdale (estado estadounidense de Georgia) publicó en Facebook Lista de “buscados”. Fue así como los delincuentes más buscados se presentaron en la zona – y exigieron información a la población.

Hasta ahora, todo normal. Pero al parecer, un usuario de Facebook sintió que se violaba su honor. No porque estuviera en la lista.

¡Pero porque no estaba en la lista!

Entonces, en los comentarios debajo de la publicación de Facebook en la página de la policía, el hombre llamado Christopher Spaulding preguntó: “¿Qué hay de mí?”

No es realmente una buena idea. La policía respondió: Tienes razón, hay dos órdenes de arresto contra ti, vamos en camino. ¡Esposas apretadas!

Este comentario de Facebook condujo al arresto de Spaulding Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale

Entonces Spaulding violó los términos de su libertad condicional. Y la policía escribió en tono sarcástico tras el arresto: “Le agradecemos su ayuda en el arresto”.

La policía agregó que la lista de “buscados” solo se compiló de acuerdo con la gravedad de las acusaciones. Como mensaje para aquellos que podrían sentirse decepcionados, agregó: “El hecho de que no esté en esta lista no significa que nuestra unidad no lo busque si hay una orden de arresto”.