EE.UU.: ¿Qué puede hacer el Sistema Patriota?

Ucrania debería tener el sistema Patriot. ¿Qué puede hacer el sistema antiaéreo de EE. UU. y puede cambiar la guerra de Rusia contra Ucrania? Las mejores preguntas y respuestas.

Se trata de proteger a la población civil y proteger la infraestructura: Ucrania necesita desesperadamente sistemas de defensa aérea contra los bombardeos masivos de sus ciudades por parte del ejército ruso. Esta demanda ha sido planteada repetidamente por los políticos ucranianos y con mayor intensidad en las últimas semanas. Su atención se centra principalmente en el Sistema Patriota de EE.UU.

La OTAN se ha mostrado reacia a dar ese paso durante mucho tiempo, y la solicitud de Ucrania también ha provocado disputas entre los miembros de la alianza. Quizás esto se deba principalmente a la precisión y el alcance del sistema, que aumentará en gran medida la capacidad de defensa de Ucrania.

¿Cuánto tiempo ha existido el sistema Patriot?

El sistema Patriot está igualmente probado y es de última generación. El Instituto de Estudios Estratégicos (CSIS) lo llama el “caballo de batalla” de las defensas aéreas de EE. UU. en una publicación reciente. El nombre es un acrónimo y significa “Array Tracking Radar Write for Intercept on Target”.

El desarrollo del sistema de misiles tierra-aire se remonta a fines de la década de 1960, se introdujo a principios de la década de 1980 y se ha mejorado continuamente desde entonces.

¿Qué distingue al sistema Patriot?

Se utiliza para protegerse de aviones, misiles de crucero y misiles de corto alcance. Es fabricado por los contratistas de defensa estadounidenses Raytheon y Lockheed. Se utilizó por primera vez en la década de 1990 en la primera guerra de Irak y luego a partir de 2003 en la segunda guerra de Irak.

El sistema consta de varios componentes móviles. El radar terrestre detecta objetos voladores enemigos a gran distancia. La estación de control, que monitorea todo el espacio aéreo, calcula la trayectoria de los objetos voladores enemigos, programa sus propios misiles y coordina su lanzamiento. El propio lanzador de misiles está montado en vehículos de transporte pesado y tiene hasta ocho lanzadores de misiles. La electricidad requerida proviene de otro vehículo con generadores.

La ventaja de distribuir componentes individuales en varios vehículos es que el sistema no se puede apagar de una sola vez. Sin embargo, su estructura es más compleja que la de un sistema más compacto.

Hasta la fecha, 18 países han comprado el sistema Patriot o están considerando hacerlo en un futuro próximo. La Bundeswehr también posee Patriots.

¿Cuándo se puede implementar el sistema Patriot?

Esto todavía no está claro, en algunos informes se mencionó el próximo febrero. Sin embargo, el entrenamiento del sistema para soldados y técnicos es complejo y, dependiendo de la actividad, está diseñado para varios meses. Según CSIS, los ciclos de reparación, por ejemplo, duran 53 semanas, más de un año.

Sin embargo, se desconoce si los soldados ucranianos realmente han sido entrenados para usar el sistema Patriot; esto podría conducir a un despliegue más rápido.

¿Qué significa la entrega a Ucrania?

Ucrania espera aumentar significativamente sus defensas aéreas con los misiles antimisiles Patriot. En las últimas semanas, el ejército ruso ha ampliado considerablemente sus ataques contra la infraestructura civil del país, lo que ha provocado cortes de energía en gran parte del país.

Sin embargo, los expertos militares estadounidenses dudan de que el uso de los sistemas Patriot cambie las reglas del juego y cambie decisivamente el curso de la guerra. The Associated Press citó a expertos militares no identificados diciendo que los misiles Patriot tienen un largo alcance, pero solo pueden cubrir un área pequeña. Entonces, una ciudad como Kyiv no podría estar completamente protegida.

Otro factor entra en juego: el costo. CSIS ha estimado el costo de la batería en hasta $ 1.1 mil millones: alrededor de $ 400 millones para el sistema y alrededor de $ 690 millones para los misiles. Esto convierte a los sistemas Patriot en el sistema de armas más caro que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania.

Es probable que este mayor costo también limite el uso de los sistemas Patriot. Un misil cuyo uso costaría millones contra drones producidos a un precio relativamente bajo probablemente no tendría sentido. Por lo tanto, es más probable que los Patriots protejan principalmente las instalaciones sensibles en Ucrania.

¿Qué dice Rusia al respecto?

Rusia describió la entrega de los misiles Patriot como otro movimiento provocativo de Estados Unidos que tendría consecuencias. Los sistemas Patriot serían entonces un objetivo legítimo para los ataques con misiles rusos.

¿Cómo argumenta los Estados Unidos?

Estados Unidos rechaza esta interpretación y enfatiza la naturaleza defensiva de los sistemas de defensa. Sin embargo, Washington ha dudado durante mucho tiempo en cumplir con la demanda de Ucrania. Puede haber varias razones para esto. Si un misil Patriot golpea territorio ruso, ya sea guiado o equivocado, Rusia puede enmarcarlo como una escalada de la guerra, con consecuencias imprevistas. Sin embargo, no se conoce ningún ejemplo reciente de que los Patriots hayan fallado tan dramáticamente en sus objetivos previstos.

El ejército estadounidense también puede haber considerado las consecuencias para su defensa aérea. Estados Unidos y la OTAN en su conjunto redujeron sus capacidades antiaéreas en las décadas posteriores al final de la Guerra Fría, ya que no reconocieron la necesidad específica. La ayuda a Ucrania ya ha reducido significativamente las reservas de misiles antiaéreos. Es por eso que los países de la OTAN siempre tienen en cuenta sus capacidades de defensa en sus discusiones. Estados Unidos tiene actualmente 15 sistemas Patriot. Por lo tanto, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) considera que la provisión del sistema es principalmente un gesto simbólico destinado a subrayar la voluntad de Estados Unidos de continuar brindando asistencia masiva a Ucrania.