El Kremlin respondió con fuertes críticas a la visita del presidente ucraniano Zelensky a Washington. Pero apunta a los Estados Unidos en primer lugar. Rusia se enfrenta a una “guerra indirecta” a manos del gobierno de Estados Unidos.

Después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitara Washington, Rusia criticó duramente tanto a Ucrania como a Estados Unidos. El Kremlin plantea fuertes acusaciones contra el gobierno de los EE. UU., especialmente bajo Joe Biden.

En opinión del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el viaje de Zelensky refleja una falta de voluntad para negociar con Rusia. “Hasta ahora, lamentamos decir que ni el presidente Biden ni el presidente Zelensky han dicho nada que pueda interpretarse como una posible voluntad de escuchar las preocupaciones de Rusia”, dijo Peskov.

No hubo verdaderos “llamados a la paz” durante la estancia de Zelensky en Washington. Estados Unidos no se pronunció en contra del “bombardeo de edificios residenciales” en la región de Donbass, que está parcialmente controlada por separatistas prorrusos. Peskov dijo que este comportamiento por parte del gobierno estadounidense muestra que “Estados Unidos continúa su línea de guerra realista e indirecta con Rusia hasta la última guerra de Ucrania”.

El embajador habla de la “guerra de poder” de EE.UU.

El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, había hecho previamente una declaración similar, acusando a Estados Unidos de librar una “guerra de poder” contra Rusia.

Antonov dijo que Estados Unidos se guía por “la mala idea de ganarse a los rusos en el campo de batalla”. Esta es también la razón por la cual continúa el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos a Ucrania. Las garantías del gobierno estadounidense de que no buscará una confrontación con Rusia no son más que “palabras vacías”. Porque ni Ucrania ni Estados Unidos están dispuestos a negociar, sino que difundirán una “mentira” de que Rusia no está interesada en una solución pacífica.

El primer viaje de Zelensky al extranjero desde el comienzo de la guerra

La visita de Zelensky a Washington, durante la cual también se dirigió al Congreso de los Estados Unidos, fue la primera del presidente ucraniano en el extranjero desde el estallido de la guerra de agresión de Rusia. El Jefe de Estado aprovechó la visita para agradecer a Estados Unidos el apoyo que ya ha brindado, al tiempo que instó a una asistencia más amplia en el futuro.

Cuando el presidente estadounidense Biden se reunió con Zelensky, reiteró su declaración de que Estados Unidos también Sistema antiaéreo Patriot Quiere entregarlo a Ucrania.

El embajador ruso, Antonov, acusó a Estados Unidos y otros países occidentales de participar indirectamente en la guerra de Ucrania al suministrarles armas de esta forma. Desde el punto de vista ruso, los soldados ucranianos no están capacitados para operar sistemas de armas proporcionados por Estados Unidos u otros países. Los servicios de emergencia del extranjero deberían hacerlo.

La Unión Europea prevé una cumbre en febrero

La Comisión de la UE aseguró una vez más a Ucrania que está dispuesta a continuar brindando asistencia y apoyo integrales. Como muestra de solidaridad, el comité siguió el llamado de Zelensky de apagar las luces temporalmente. El jefe de Estado quiso llamar la atención sobre la aguda escasez de suministros de energía en Ucrania como resultado de los ataques rusos contra objetivos de infraestructura crítica.

La Unión Europea planea celebrar una próxima cumbre UE-Ucrania el 3 de febrero, según un portavoz del presidente del Consejo de la UE, Charles Michel. Selinski también fue invitado a la Unión Europea para el mes de febrero. Hasta ahora, el presidente ucraniano ha participado tanto en las cumbres de la UE como en las consultas del G7 a través de un enlace de video.