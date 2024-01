NO EN LA BOLETA: Biden gana las extrañas primarias de New Hampshire

No sólo los republicanos, sino también los demócratas de New Hampshire votaron por su futuro candidato presidencial. Con un final extraño. Aunque el presidente Joe Biden no estuvo en ninguna boleta, ganó las primarias.

El presidente estadounidense Joe Biden ganó las elecciones primarias para la nominación presidencial de su partido demócrata en New Hampshire. Lo especial es que Biden ni siquiera estuvo en la boleta electoral. Los participantes votaron por él como “candidato por escrito”, lo que significa que ellos mismos ingresaron su nombre. Antecedentes de la obra: Joe Biden no ha sido nominado oficialmente para las primarias de New Hampshire debido a una disputa entre el liderazgo del Partido Demócrata y New Hampshire.

En realidad, la dirección del partido en Washington quería trasladar el inicio de la serie de primarias a Carolina del Sur. Los demócratas esperan una mayor respuesta allí y señalaron el electorado más diverso del estado sureño. Por ejemplo, los votos de los votantes negros tendrán más peso. La votación en Carolina del Sur no está programada hasta el 3 de febrero.

Nuevo Hampshire no estuvo de acuerdo. El estado, incluidos los demócratas, no quería perder su estatus de primer estado preelectoral después de las primarias e insistió en una fecha de votación anticipada el 23 de enero. Sin embargo, Biden se mantuvo fiel a la línea del partido y no estuvo en la boleta electoral en New Hampshire. Sólo se incluyen candidatos que son en gran medida desconocidos y que prácticamente no tienen ninguna posibilidad. En general, el actual Biden no enfrenta competencia real en las primarias demócratas.

Debido a la disputa, la sede del Partido Demócrata declaró inaceptables las primarias de New Hampshire. La victoria de Biden es, por tanto, puramente simbólica, ya que los votos de los delegados de New Hampshire no se tendrán en cuenta en la convención de nominaciones demócratas de noviembre. El inicio oficial de las primarias demócratas, según lo planeado por el liderazgo del partido, está en marcha el 3 de febrero en Carolina del Sur.

A sus 81 años, ¿es Biden el candidato adecuado?

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están previstas para el 5 de noviembre. La actual candidatura de Biden ya ha sido confirmada y no tiene rivales serios. Sin embargo, muchos políticos y votantes demócratas tienen dudas de que Biden, de 81 años, sea el candidato adecuado. Ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

En las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden derrotó a Donald Trump, cuyo mandato de cuatro años estuvo marcado por el caos y el escándalo y que todavía no reconoce la victoria electoral de Biden.

El expresidente dio un paso más para ser nominado como candidato presidencial del Partido Republicano el martes: Trump ganó en New Hampshire contra su única rival restante, la exembajadora de la ONU Nikki Haley. Con más de la mitad de los votos escrutados, el hombre de 77 años tenía una ventaja de unos diez puntos porcentuales sobre el hombre de 52 años.