Guerra en Ucrania: un avión militar ruso se estrelló: ¿qué había a bordo?

hUn avión de transporte militar ruso se estrelló en la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que las 74 personas a bordo del avión Ilyushin Il-76 habían muerto. El avión fue derribado por Ucrania. No se dispuso de información independiente sobre quién o qué transportaba el avión.

Según el Ministerio de Defensa en Moscú, había 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo y estaba previsto que los trasladaran en avión para intercambiarlos en el cruce fronterizo de Kolotilovka. A bordo también se encontraban seis tripulantes y tres acompañantes. Inicialmente no hubo confirmación de esta información. Kiev no confirmó la información rusa.

Los servicios de inteligencia no tienen “información fiable” sobre los pasajeros

La inteligencia militar ucraniana dice que no tiene “información confiable” sobre los pasajeros del avión. “Actualmente no tenemos información confiable y completa sobre la identidad o el número de personas a bordo”. La Central de Coordinación Ucraniana para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra advirtió contra la transmisión de “información no verificada”. Se están verificando los informes de incidentes.

Según la inteligencia ucraniana, el intercambio de prisioneros estaba previsto para el miércoles, pero “no se produjo”. Dijo en un comunicado que Kiev “no fue informada” de la necesidad de asegurar el espacio aéreo en la región. El Servicio Secreto afirmó que Ucrania, por su parte, cumplió todos los acuerdos y llevó soldados rusos al lugar de intercambio a tiempo.

Y continuó: “Según el acuerdo, la parte rusa tenía que garantizar la seguridad de nuestros defensores. “Al mismo tiempo, la parte ucraniana no fue informada de la necesidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo en el área alrededor de la ciudad de Belgorod durante un cierto período de tiempo, como sucedió varias veces en el pasado”.

Los usuarios de las redes sociales están haciendo circular un videoclip que supuestamente muestra el momento en que se estrelló el avión. Se puede ver una explosión a gran distancia, tras la cual una enorme nube negra se eleva hacia el cielo. La parte ucraniana también confirmó el incidente.

Aquí encontrarás contenido de Twitter. Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren este consentimiento como proveedores de servicios externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

Interfax-Ucrania, citando fuentes militares, informó que el avión fue derribado, pero después de despegar de Belgorod. Según información rusa, el avión Il-76 despegó del aeropuerto Chkalovsky, cerca de Moscú.

Rusia acusa a Kiev de utilizar misiles antiaéreos

El Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania derribó el avión Ilyushin con armas antiaéreas occidentales. El jefe del Comité de Defensa del Parlamento ruso, Andrei Kartapolov, hizo los mismos comentarios en Moscú.

“Los dirigentes ucranianos estaban plenamente conscientes de los planes de intercambio de prisioneros y fueron informados de cómo serían transferidos”, dijo Kartapolov. No proporcionó ninguna evidencia para respaldar su historia.

Una nube de fuego se elevó hacia el cielo sobre el lugar del accidente. Fuente: AFP

Kartapolov dijo que otro avión Il-76 con otros 80 prisioneros a bordo dio media vuelta después de ser derribado. En total, se suponía que 192 ucranianos serían canjeados por 192 prisioneros rusos, lo que ahora fracasó.

Kartapolov afirmó que el avión fue derribado por tres misiles antiaéreos del sistema Patriot estadounidense o del sistema alemán Iris-T. El Ministerio de Defensa ruso dijo que se detectaron dos lanzamientos de misiles. El lugar de lanzamiento estaba cerca de Lipze, en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania, a unos 100 kilómetros del lugar del accidente.

Según información rusa, el lugar del accidente se encontraba cerca de Jablono. Se encuentra a 50 kilómetros al noreste de Belgorod y a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Los expertos dudan del uso de misiles Iris-T

Sin embargo, al menos el alcance declarado oficialmente del Iris-T es menor que la distancia hasta la frontera. Los expertos también dudan de que Ucrania haya colocado costosos sistemas antiaéreos directamente en la frontera, donde es más fácil para otros sistemas de armas rusos contrarrestarlos.

Pero lo cierto es que Ucrania ha logrado derribar o dañar repetidamente aviones militares rusos en los últimos tiempos. Moscú perdió recientemente un avión de reconocimiento de alerta temprana A-50. Parece que Ucrania ha logrado, desde el comienzo de la guerra de agresión, destruir más de 300 aviones militares y otros 300 helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Moscú.

El avión era un Ilyushin Il-76. Fuente: Photo Alliance / DPA / TASS / Alexey Shtokal

También es posible que el accidente del Il-76 se debiera a un mal funcionamiento técnico o a fuego amigo. Las circunstancias exactas que rodearon el accidente en agosto de 2023 de un avión comercial que se consideraba altamente confiable, en el que murió, entre otros, el líder mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, siguen sin estar claras hasta el día de hoy. Hace dos meses, Prigozhin encabezó un breve levantamiento que Putin describió como “traición”.

Si 74 personas realmente murieran en el accidente, sería el peor accidente de avión de carga en años. El último accidente mortal se produjo en septiembre de 2023, cuando un Ilyushin 76TD de la Fuerza Aérea de Malí se salió de la pista del aeropuerto de Gao y se incendió. Se dice que murieron dos personas. El avión supuestamente estaba destinado al grupo mercenario ruso Wagner. El peor accidente aéreo se produjo en abril de 2018, cuando un avión de la Fuerza Aérea Argelina se estrelló poco después del despegue. Las 257 personas que iban a bordo, la mayoría militares, murieron.

El Ilyushin Il-76 es un avión de transporte cuatrimotor grande y pesado con una envergadura de más de 50 metros. La serie ha estado en producción durante unos 50 años. Desde 1973 se han construido casi 1.000 ejemplares.