Efectivo disponible: Berkshire Hathaway AGM: Buffett adopta una estrategia comprobada en tiempos de alta inflación | Boletin informativo

En la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha el sábado pasado, Warren Buffett volvió a hablar sobre los efectos de la inflación: advirtió a los accionistas el año pasado. Yahoo Finance se hace eco del CEO de Berkshire: “Él engaña a casi todo el mundo”. “Si realmente puede tener una unidad sólida de uso de efectivo durante los próximos 100 años, será mejor para las empresas y los inversores en general”, dijo la leyenda de los inversores.

Alta inflación: Berkshire Hathaway vuelve a invertir más

Cuando Rusia lanzó su agresiva guerra contra Ucrania y la inflación en los EE. UU. se disparó, Warren Buffett siguió una estrategia comprobada y comenzó a invertir más dinero después de que la posición de efectivo de su empresa de inversión había crecido considerablemente en los últimos años.



Así que Buffett acumuló acciones en Occidental Petroleum y amplió sus participaciones en Chevron y Activision Blizzard, aunque Buffett ha hablado de aumentos de precios “extraordinarios” en las empresas de Berkshire Hathaway, según Yahoo Finance. La propiedad de Berkshire por parte de Chevron, que ascendía a unos 4.500 millones de dólares a finales de 2021, era de unos 25.900 millones de dólares a finales de marzo. La participación de Activision Blizzard, que representa solo el 1,87 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía de videojuegos, aumentó al 9,5 por ciento, según Yahoo Finance, que compró Berkshire en Adquisición por Microsoft siéntate. A principios de abril, Buffett se anunció con su compañía de inversión. Compró miles de millones en acciones de HP Ella tiene. Los 121 millones de acciones de HP se valoraron en 4200 millones de dólares según el precio de cierre en ese momento. En general, el vehículo de inversión de Buffett generó $41 mil millones en compras netas de acciones en el primer trimestre, el porcentaje más alto en datos que se remontan a 2008, según Yahoo Finance.



En marzo, Berkshire Hathaway también anunció Comprar Ghanaian American Insurance Group en. Sin embargo, no se espera que la adquisición de Alleghany se complete hasta el cuarto trimestre y le costará a Berkshire $11,600 millones.



El inversor: una inversión de Berkshire debería funcionar bien en cualquier entorno

Sin embargo, en la reunión anual de accionistas en Berkshire Hathaway, Buffett también enfrentó preguntas sobre por qué no se estaba beneficiando de la recesión causada por la pandemia de Corona. Buffett admitió, según Yahoo Finance, que Berkshire Hathaway no siempre ha sido bueno para programar sus compras de activos, pero el holding de inversiones ha sido bastante bueno para saber cuándo obtener lo suficiente por su dinero. También afirmó que aunque dijo que ha visto aumentos de precios en sus empresas, no puede predecir la trayectoria de la inflación en los próximos meses o años.



Según Yahoo Finance, el inversionista de Berkshire Darren Bullock, que trabaja en Cheviot Value Management LLC, dijo: “Mientras Buffett y su equipo paguen precios razonables por compañías de calidad, estas inversiones deberían funcionar bien en cualquier entorno, inflacionario o no”. Refleja, dijo, “el gran volumen de efectivo que fluye hacia las arcas de Berkshire, junto con lo que creemos que se ha convertido en un deseo más pronunciado de salir de la liquidez a medida que la inflación se vuelve más arraigada”.



Menos recompras de acciones

En términos de recompra de acciones, Berkshire Hathaway se ha quedado atrás Primer cuarto Por otro lado, lo que sugiere que puede no ser del todo atractivo para la empresa en este momento. Después del contrato de inversión $ 6.9 mil millones en el cuarto trimestre de 2021 Gastó $3,200 millones en recompras de acciones en el primer trimestre, lo que, junto con otras inversiones, ayudó a reducir el flujo de efectivo a casi $106,000 millones desde $146,700 millones.

