Supuesta fuga de conversación: Bill Gates puede continuar recortando las publicaciones de Tesla: Elon Musk se burla de Gates en Twitter | Boletin informativo

Elon Musk es conocido por sus polémicos tuits. En la plataforma de SMS de Twitter, no se equivoca en sus palabras y se burla regularmente de muchos empresarios, inversores o políticos. Ahora, el multimillonario tecnológico de 50 años le disparó al cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Supuesto chat revelado: Gates aún apuesta corto contra Tesla

Hace unas semanas se filtró una supuesta conversación entre Elon Musk y Bill Gates. Esta conversación, que Musk dice que realmente sucedió, se puede leer en el catálogo de Whole Mars en Twitter. Se dice que Gates se acercó al CEO de Tesla, Musk, para obtener apoyo financiero para proyectos de caridad para combatir el cambio climático. Musk luego le preguntó a su colega multimillonario si todavía posee medio millón de acciones cortas de Tesla (que actualmente tiene un valor de alrededor de $ 430 millones), una pregunta que Bill Gates no ha negado. Se dice que Musk cortó la conversación. El razonamiento de Musk: “Lo siento, pero no puedo tomarme en serio su filantropía contra el cambio climático cuando le falta Tesla, la compañía que hace todo lo posible para resolver el cambio climático”.

Parece que Bill Gates golpeó Tweet incrustado para hablar de “Filantropía del cambio climático”, pero Elon preguntó si todavía tenía una posición corta de 500 millones de dólares en dólares TSLA. Bell dijo que no lo cerró, por lo que Elon le dijo que se fuera. Ni idea si esto es cierto jajaja pic.twitter.com/iuHkDG3bAd – Todo el catálogo de Marte (WholeMarsBlog) 22 de abril de 2022

Musk contradice la venta corta de Tesla de Gates con un tuit desagradable

Pero Musk claramente no podía dejarlo descansar en este intercambio de mensajes. El 23 de abril, se burló de Gates a través de Twitter. Musk tuiteó una imagen de Bill Gates con una chaqueta azul, que comparó con un emoji de embarazada. Musk se ganó esta comparación de mal gusto, que obtuvo 1,4 millones de me gusta, con un comentario descarado. Gates no respondió a este crudo insulto y parece ver el silencio como la mejor medida en esta lucha.

Más interesante que la sátira de Gates es la foto que Musk publicó a continuación, Time Keepers de Manfred Kellnhofer, descubierta por t3n. Musk escribe: “El Consejo de Shadoban está revisando el Tweet…”. “Bloqueo de sombras” significa la prohibición oculta de usuarios individuales o publicaciones individuales por parte de la propia plataforma. Musk se refiere a la supuesta represión de la libertad de expresión en Twitter, que a menudo ha criticado, razón por la cual mencionó la próxima compra de la plataforma.

El Consejo de la Prohibición de las Sombras revisa el Tweet…pic.twitter.com/cawjtwc7CW – Elon Musk 23 de abril de 2022

Musk y Gates: Nuestros colegas técnicos tienen diferentes visiones del mundo

Musk y Gates tienen mucho en común: ambos son los principales responsables del éxito de una gran empresa de tecnología, tanto Gates como Musk fueron en ocasiones los hombres más ricos del mundo, y ambos han disfrutado de una enorme cantidad de atención pública fuera de su comercial. actividades Y ambos tienen una gran cantidad de seguidores. Pero las numerosas similitudes de ninguna manera conducen a la armonía y la unidad, sino todo lo contrario. Ambos tienen ideologías diferentes que a menudo chocan en público.



Gates criticó el manejo de Corona por parte de Musk y cuestionó sus planes espaciales

Gates criticó la relajación de Musk al tratar con Corona. Musk se había burlado de las medidas de bloqueo relativamente estrictas de California, mientras que Gates se ha convertido en uno de los líderes mundiales en tomar medidas enérgicas contra la pandemia. Gates, quien durante su participación filantrópica con la Fundación Gates acumuló una gran cantidad de conocimientos sobre políticas de salud como culpable autógeno, ha sido visto durante mucho tiempo como un gran defensor de la amenaza perenne de una pandemia. En consecuencia, Gates calificó las sospechas de Musk de una vacuna como “escandalosas”.

Otra razón por la que Gates está sorprendido por Musk, que es unos 16 años menor que él, son los planes espaciales a largo plazo del jefe de Tesla. En una entrevista, Gates mostró poca comprensión de las ambiciones de algunos multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk & Co. de aventurarse en el espacio.

Por otro lado, Musk expresó su descontento por la supuesta falta de reconocimiento de Gates a la contribución de Tesla en la lucha contra el cambio climático. Gates elogió la construcción de una máscara de Tesla al New York Times el año pasado como “una de las mayores contribuciones al cambio climático que alguien haya hecho”. Pero está claro que Gates continúa especulando con la venta corta de las acciones de Tesla de que el valor del fabricante de automóviles caerá pronto. Además, Gates sigue conduciendo el coche electrónico Porsche Taycan, no Tesla.

Es posible que dos emprendedores fuertes sigan teniendo una u otra discusión en el futuro. Es poco probable que la última publicación de Musk ayude a resolver el conflicto.

