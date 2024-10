Eintracht Frankfurt – Bayern Munich: ¿La Bundesliga se transmite por televisión en abierto? | deportes

Topspiel in der Bundesliga!

Am Sonntag trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Bayern München. Anstoß in Frankfurt ist um 17.30 Uhr. BILD erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können.

Die große Frage lautet: Wie reagieren die Bayern auf die Niederlage gegen Aston Villa (0:1) in der Champions League? Nach einem fantastischen Saisonstart gab es unter der Woche die erste Niederlage für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany (38).

Die Münchener reisen am Sonntag zur formstarken Eintracht. Die Frankfurter haben die letzten vier Bundesliga-Spiele allesamt gewonnen und stehen vor dem sechsten Spieltag auf dem zweiten Platz.

Ihre Topform stellt die Eintracht zuletzt im Hexenkessel von Istanbul unter Beweis. In der Europa League bezwang die Truppe von Dino Toppmöller (43) furios Besiktas mit 3:1. Mann des Spiels: Mal wieder Omar Marmoush (25). In den acht Pflichtspielen dieser Saison traf der Ägypter siebenmal, gab zudem fünf Assists.

Frankfurt-Coach Toppmöller über das Top-Duell in der Bundesliga : „Das Spiel gegen die Bayern wird die größte Herausforderung, die es im Moment gibt im deutschen Fußball. Sie spielen sehr ballsicher, haben ein brutal gutes Gegenpressing, was der größte Unterschied zur letzten Saison ist. Das wird mit Sicherheit ein Spiel, wo wir viel leiden müssen, aber wir haben ein sehr gutes Publikum im Rücken, das uns auch heute super unterstützt hat. Wir sollten mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen, weil wir wissen, was wir können.“

Legt die Eintracht am Sonntag gegen die Bayern nach?

Eintracht Frankfurt – Bayern München: Läuft der Bundesliga-Kracher im Free-TV?

Nein! Das Spitzenspiel zwischen Frankfurt und Bayern München wird am Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Wer trotzdem live dabei sein will, muss ein Abo beim kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN (Anzeige) haben. Anstoß ist um 17.30 Uhr, die Übertragung bei DAZN beginnt bereits um 16.45 Uhr.

Leer también

Kein DAZN-Abo, kein Problem! Im BILD.de-Liveticker erhalten Sie alle wichtigen Infos zum Kracher zwischen Frankfurt und den Bayern.