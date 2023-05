Eintracht Frankfurt: ¿Cómo reaccionaron los jugadores?

dedaniel smith Cerca

A pesar de la suspensión del entrenador del Eintracht, Glasner, volverá a jugar un papel fundamental el sábado. Y por cierto, hay un partido de fútbol.

En este movido fin de semana en el Eintracht Frankfurt, que supuso la destitución del entrenador al final de la temporada, se seguía jugando al fútbol. Patea el balón, patéalo, lucha por los puntos de la Bundesliga contra el actual mejor vecino, el Mainz 05. Este sábado (3:30 p. m./cielo) el saque inicial tendrá lugar en el Frankfurt City Forest y el Eintracht Kon, de jugadores a aficionados, se acostumbrará a, casi para entrenar, como sin Oliver Glassner al margen.

Como es sabido, el austriaco está suspendido, gracias a la protesta silenciosa, también conocida como trayectoria de la pelota, y por ello se sentará en un palco de la cancha y allí callará solo, vitoreando o maldiciendo. No lo sabes exactamente, solo lo adivinas. Está claro que se someterá a las leyes de la Federación Alemana y que los asistentes Michael Angerschmid y Ronald Brünmeyer no enviarán ninguna instrucción al banco dentro de los 90 minutos. “Ya he tenido suficientes problemas”, dice Glassner, porque no creará más.

También está claro que el personal de Oliver Glassner jugará un papel central en el día, a pesar de alejarse del borde del campo. Se esperan una serie de muestras de cariño de todo el mundo, con carteles, tal vez con vítores. La reacción de la multitud ante el próximo período de entrenamiento será, sin duda, el tema principal del día. El otro, que actualmente es secundario en la percepción pública, puede convertirse en realidad en el juego. Desde el punto de vista de Eintracht, este debería ser (finalmente) el foco nuevamente. Se espera que sea un equipo libre. ¿Cómo reaccionarán los jugadores que ya no apoyan totalmente a su actual entrenador? ¿Pueden unirse para un gran objetivo, para Europa, alcanzable a través de la liga (poco probable) o la DFB-Pokal (muy probable)? Con la victoria, sería la primera en la liga desde el 18 de febrero, Hessien de Frankfurt finalmente puede superar a Reinheisen de Mainz en la tabla.

Además, es importante que no tengas que aceptar ningún otro golpe en el cuello en la liga en el período previo al gran juego en Berlín, para de alguna manera atascarte en algo como un flujo. El objetivo es llevar a los profesionales no excelentes a un nivel superior. Sobre todo en cuanto a personal, aprieta zapatos. El Eintracht tiene que despedir a varios jugadores en la parte de atrás (Smolcic, Jakic, Max y posiblemente Teuta), en la delantera sin sanción por tarjeta amarilla al delantero suplente Rafael Borre y posiblemente al delantero suplente Lucas Alario (problemas de rodilla).

Sin embargo, el primera línea ofensivo está listo para la acción, incluso si no siempre está en su mejor momento. Jesper Lindström, que se ha recuperado de una lesión en el tobillo, debería ser mencionado como una prioridad, pero está claramente retrasado en el tiempo muerto. Ante Augsburgo y Stuttgart se quedó pálido en los partidos cortos, ante el Hoffenheim fue sustituido en la primera parte tras una mala actuación. “Todavía no está completamente libre de dolor y su cabeza tampoco está clara. Como resultado, aún no está al 100 por ciento”, dice el entrenador Glasner, quien tiene en mente un programa de desarrollo de maestros daneses de alta velocidad durante las operaciones en curso. Él, Lindstrom, necesita minutos, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para “entrar en la corriente”.

Es posible que el jugador de 23 años tenga que dejar espacio para un profesional más joven al comienzo contra Mainz: Paxten Aronson, de 19 años, quien fue traído de Filadelfia en el invierno. “El chico estadounidense, que recientemente hizo su debut en la selección absoluta, ha sido capaz de adaptarse más rápido de lo que esperábamos”, dice Glassner: “Paxten está haciendo un trabajo excelente. Trabaja increíblemente duro, dispuesto a aprender. Escucha y quiere puntuar mucho.” “Este es el requisito previo para poder dar un salto de rendimiento en unos pocos meses. “Es un gran chico”.

Eintracht había planeado originalmente enviar una compra de cuatro millones de euros a Argentina para la Copa Mundial Sub-20 en los próximos días, pero ahora no lo harán. Necesita a Aronson, un futbolista de cuerpo musculoso que tiene buenas cualidades para el Eintracht. Es vivaz, bueno regateando y, sobre todo, más preocupado que la mayoría de sus compañeros. Básicamente, es el único ganador real entre los muchos perdedores del Eintracht en la segunda mitad de la temporada. “Se está acercando cada vez más al once inicial”, dice Glassner. Tan cerca que podría haber aparecido allí antes, y mirando atrás, debería haberlo hecho en un partido u otro.

Por su parte, Randall Kolo Mwani tiene una base sólida, lógicamente, porque es uno de los delanteros más prometedores del mundo. A pesar de la debilidad colectiva, el francés ha mejorado significativamente desde la Copa del Mundo en Qatar, maduró, se volvió más seguro de sí mismo, más fresco, más distante y simplemente mejor. Todos los días se habla de nuevos empleadores potenciales en los medios, desde el Bayern de Múnich hasta el Manchester United y el Paris Saint-Germain. Una afluencia de interesados ​​de la crème de la crème ciertamente no afectará la tarifa de transporte alcanzable del verano.

Pero según su entrenador, las especulaciones han repuntado sobre Kolo Mwani. Se le preguntó a Glassner si parecía distraído. Rápidamente respondió: “En absoluto”. Kolo Mwani “Un gran chico, totalmente concentrado”. Solo quiere terminar la temporada con un título.

Y: “Lo que viene después, viene después”, dice Glassner, quien principalmente cree que Kolo Mwani se ha vuelto más defensivo en los duelos directos, por lo que se ha desarrollado bien, y por otro lado, la intensidad del duelo contra él en el lado contrario. lado es creciente. “Espero que cometa un error más u otro”. Kolo Mwani no es alguien que produce golondrinas, “no un buzo”.

Estos, por supuesto en una vena diferente, están reservados para el entrenador Oliver Glassner.