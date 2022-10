Tom Brady habla después de la controvertida llamada de ‘intimidación de peatones’

MUNICH – ¿Los árbitros de la NFL prefieren a Tom Brady?

Los fanáticos que así lo creen obtuvieron nuevos forrajes en la semana 5 después de que el siete veces campeón del Super Bowl recibió una súplica para satisfacer a los “transeúntes rudos” que cancelaron un regreso tardío de los Atlanta Falcons.

El árbitro Jerome Boger explicó su decisión a los periodistas después del partido: “Lo que tuve fue que el defensa agarró al central cuando aún estaba en el bolsillo y lo tiró al suelo innecesariamente. En eso basé mi decisión”.

Sin embargo, su decisión no tiene nada que ver con el hecho de que Tua Tagovailoa sufriera recientemente una conmoción cerebral severa en un procedimiento similar. Eso es lo que Todd Bowles, entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, dudó después del partido.

Tristan bromea y patea sobre la edad de Tom Brady

El compañero de equipo de Brady, Tristan Wirves, bromeó después del partido diciendo que la edad del mariscal de campo es la razón por la que a veces puede ser “preferido” en situaciones controvertidas: “Tiene 45 años. Creo que Tom, porque los tiene, recibe muchas llamadas. Más a menudo que otros”. Brady se encogió de hombros cuando se le preguntó sobre la decisión y dijo: “No tiro banderas”.

Ahora GOAT comentó la escena en el podcast “Let’s Go” con cierta distancia, pero inicialmente mostró la misma reacción justo después del partido. “Como dije, no tiro banderas. Lo que tiro son tabletas”, bromeó Brady. Pero, sobre todo, el mariscal de campo quiso elogiar a su oponente Grady Jarrett: “Fue un abrazo largo y no deseado. Estuvo en la cancha casi todo el tiempo y jugó un gran partido”. Brady quería dejarlo así.

Grady Jarrett se siente frustrado tras la llamada

Por cierto, el propio Jarrett no comentó sobre la controvertida escena posterior al partido, pero habló en la transmisión del martes en “680 Fan”: “La jugada nos robó la oportunidad de ganar el partido”. La interferencia defensiva es frustrante porque jugó según las reglas. “Si lo hiciste bien, no deberías ser castigado por ello”, dijo Jarrett en el sitio web de los Falcons.

Su entrenador en jefe, Arthur Smith, rechazó las críticas de los árbitros después del partido y dijo diplomáticamente: “No me involucraré en una discusión. Nunca volví a ver la escena. Lorenzo Carter, el mariscal de campo de Atlanta, fue más seguro: ‘Es como el fútbol para yo.'” Parecía fútbol. Simplemente jugamos duro”.

Decisiones más controvertidas

Los Atlanta Falcons no fueron el único equipo en digerir una controvertida decisión contra ellos en la Semana Cinco. Los New England Patriots, en la persona de Mac Wilson, también fueron sancionados por los cargos de “rudeza de los transeúntes” que causaron controversia. Sin embargo, el silbato de la victoria por 29-0 sobre los Detroit Lions no tuvo un impacto real en el resultado final.

También hubo una llamada cuestionable de los gobernadores entre Las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs. A fines del segundo cuarto, los Chiefs Chris Jones no identificaron una bolsa de striptease contra el mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, como tal. Razón: Se dice que el hombre de la línea defensiva aterrizó sobre el mediapunta con todo el peso de su cuerpo.

Sin embargo, el análisis del video reveló una imagen diferente. Jones golpeó la pelota de la mano de Carr y la agarró. Cuando aterrizó en el suelo, usó su brazo izquierdo para calmarse. Los medios estadounidenses han informado que la NFL discutirá la interpretación de las reglas después de las controvertidas llamadas, pero no se esperan cambios.

