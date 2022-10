Borussia Dortmund: Mats Hummels ajusta cuentas con sus compañeros | Deportes

¡Borussia Dortmund juega solo 1: 1 (1: 1) contra Sevilla y, por lo tanto, se pierde el salto temprano en los octavos de final de la Liga de Campeones!

Seis días después de una contundente victoria por 4-1 sobre los andaluces en el partido de ida, Dormiten está esta vez débil, lento en el juego de ataque y también puede agradecer al portero Gregor Kopel (24) que no haya perdido el partido.

¡El Capitán Mats Hummels (33) estaba furioso después del partido y criticó claramente a sus compañeros!

En Amazon Prime, el veterano estaba visiblemente descontento con el rendimiento que se ofrecía. “No fue un buen partido para nosotros. Después de la primera mitad perdimos al menos 20 balones y dejamos el juego completamente abierto. Totalmente innecesario contra un equipo inseguro. Porque simplemente perdemos la posesión innecesariamente, digámoslo con cuidado”, criticó Hummels. .

¿porqué es eso? “Un juego de inteligencia. Perdimos muchos balones. Siempre jugamos en espacios reducidos en lugar de dejarlos correr. El fútbol es en realidad un juego muy simple y siempre nos lo complicamos a nosotros mismos”.

Además: “Algunas personas simplemente tienen que quitarse de la cabeza que el fútbol debe ser emocionante. Pero este fútbol exitoso no es una fiesta de tacones, uno, dos, tres a cinco metros. Creo que Rene Maric (ex entrenador asistente en Dortmund ) VBVB) lo expresó de esta manera: un jugador siempre hace lo correcto y, a veces, simplemente no hace lo bueno. En cambio, siempre encuentra las soluciones correctas y mantiene una visión general, incluso cuando las cosas eventualmente se vuelven turbulentas”.

Después de un empate de último minuto contra el Bayern de Múnich, el equipo del entrenador Eden Terzic sufrió un revés.

Jude Bellingham (19) evitó una posible derrota con su cuarto gol en Champions esta temporada. En tanto, el joven se mostró claramente descontento con el desempeño de sus compañeros y fue muy insinuado en el campo.

Sin embargo, Hummels también tuvo una opinión clara al respecto: “Si alguien juega cada segundo e invierte mucho, puede quejarse. Prefiero que alguien como él se queje cinco veces que alguien que no dice nada”.

Además: “Judd siempre quiere ganar. En los entrenamientos, en todos los partidos. Invierte mucho. Creo que todos amamos a este chico. Tiene 19 años. A veces tener que canalizar algunas energías que todavía quiero tener es totalmente normal. Pero en serio. Si alguien, jugando cada minuto esta temporada, trata de ganar cada minuto, de invertir para el equipo, se le permite quejarse. Entonces, a veces, puede tomar decisiones equivocadas. No importa”.

Así que las críticas no deberían haber golpeado a la joya de Inglaterra, que se ha vuelto más valiosa no solo por su gol con el Dortmund. Hummels no mencionó nombres específicos en su crítica.