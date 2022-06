Eintracht Frankfurt: Mario Gotze ha presentado oficialmente -misterios sobre su debut- la Bundesliga

¡Mario Gotze (30 años) tiene un nuevo hogar!

La ex estrella del BVB y del Bayern fue presentada oficialmente en el Eintracht Frankfurt el martes. El campeón del Mundo de 2014 firmó el pasado martes un contrato de tres años con los campeones de Europa hasta 2025. Gracias a la cláusula de salida, llegó procedente del club holandés PSV Eindhoven por apenas tres millones de euros.

NÓTESE BIEN: Gotze sonríe casi constantemente con cada pregunta, ya sea divertida o no. Es desconcertante que Götze con frecuencia no se centre en la persona, sino en un punto particular de la audiencia y sonría una y otra vez...

¡En general, Götze se ve muy feliz! El campeón de la Copa del Mundo de 2014 tuvo un comienzo optimista y concentrado en su tiempo en Frankfurt. Puedes ver claramente cuánto espera su tiempo en Eintracht.

También interesante: ¡Gotze revela que ya negoció con el Eintracht! Centrocampista: “Eso fue hace un año. Pero allí era diferente. Quería terminar lo que creamos en Eindhoven con Roger (ex entrenador Schmidt, editor).

Aquí es donde encontrarás contenido de las redes sociales. Para interactuar o ver contenido de las redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Está claro que Gotze quiere trasladar el centro de su vida a Frankfurt. El campeón mundial de 2014 todavía vive actualmente en un hotel, pero ya está buscando un nuevo alojamiento. Gotze: “No he tenido muchos contactos con la ciudad en los últimos años, pero me alegra saberlo. Tengo dos o tres amigos aquí. Tengo muchas ganas de experimentar la ciudad”. pero encontraré algo. Sería algo cerca de la ciudad.

Götze enfatiza que la armonía es el enfoque para él. Aunque el seleccionador nacional Hansi Flick (57) lo felicitó por el cambio, aún no se plantea un regreso a la selección: “Lo más importante es que estoy mejorando. Todo lo demás está muy lejos. Esto actualmente no es un problema para mí. Mi enfoque está en mi entrenamiento, el club y los juegos aquí. Todo lo demás no está en mi cabeza, es Todavía demasiado lejos para eso.

¡La actuación de Götze se puede leer aquí en la cinta en vivo de BILD.de!