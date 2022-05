El 9 de mayo como punto de inflexión para Rusia: Ucrania está en alerta

para: Tobias Oz

El presidente ruso Putin puede anunciar una nueva movilización militar el 9 de mayo, “Día de la Victoria”. Los expertos están en gran parte de acuerdo.

Actualización del martes 3 de mayo a las 10:15 a. m.: En Ucrania, se teme que los ataques rusos se intensifiquen significativamente en las próximas semanas. El martes, varios medios ucranianos recogieron un informe de la cadena estadounidense CNN sobre especulaciones de que el presidente del Kremlin, Vladimir Putin, podría declarar el estado de guerra en Rusia y ordenar una movilización general dentro de unos días. El jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kirillo Budanov, también habló sobre los preparativos rusos para una movilización abierta de soldados y reservistas. No hay evidencia de esto. Hasta ahora, Rusia solo ha hablado oficialmente de una “operación especial” en Ucrania.

El Kremlin no respondió inicialmente a los últimos rumores. En las primeras semanas tras el ataque al país vecino el 24 de febrero, Moscú comentó las preocupaciones de sus habitantes y enfatizó que no se había planificado una movilización general. Incluso en el caso de tal orden, el alcance será completamente confuso: la legislación rusa también prevé la posibilidad de una movilización parcial, que entonces solo afectará áreas individuales del estado gigante.

Guerra de Ucrania: ¿el 9 de mayo como un “punto de inflexión”? Klitschko advierte contra las ‘mentiras’

+++ 16:45: Wladimir Klitschko, ex campeón mundial de boxeo y hermano del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comentó sobre el pronóstico de guerra del 9 de mayo. En una entrevista con un canal de televisión. Fénix Dijo que esto es muy inseguro ya que uno solo puede esperar “mentiras” del Kremlin.

“Hay una gran diferencia entre el miedo, que en realidad es algo bueno, y la ansiedad pero no la cobardía. También me gustaría advertir al mundo occidental que no sea cobarde, debemos oponernos a esta Rusia agresiva y a esta política agresiva de Rusia y su ejército unido, sin cobardes, en un frente. Y por eso. La razón es que no quiero comentar lo que pasará el 9 de mayo. ¿Habrá movilización? “No podemos confiar en la información de Rusia porque no hay terminar con la mentira”, dijo Klitschko en una entrevista.

Guerra de Ucrania: ¿un ‘punto de inflexión’ el 9 de mayo? Ministro de Asuntos Exteriores británico hablando

Actualización del lunes 2 de mayo a las 14:30: Varios expertos comentaron recientemente sobre el posible curso futuro de la guerra en Ucrania. Expectativas del consenso: Rusia utilizará el 9 de mayo, el “Día de la Victoria” sobre la Alemania nazi, no solo para su deslumbrante desfile militar anual, sino también para volver a movilizar a las fuerzas armadas. El ministro de defensa británico ahora ha estado de acuerdo con esas expectativas.

Ben Wallace dijo en una entrevista con Radio LBCÉl espera un anuncio correspondiente de Vladimir Putin en Moscú. Es probable que el presidente ruso declare una guerra mundial contra los “nazis” en el marco de la “operación militar”. Y así, Putin puede hacerlo. Grandes pérdidas en la guerra de Ucrania Posiblemente “consolidación”, dijo Wallace. En consecuencia, se considera la opción de enviar grupos de reserva a Ucrania. El ministro de defensa de Gran Bretaña describió los intentos del Kremlin de encubrir las pérdidas como “patéticos”.

El 9 de mayo como un “punto de inflexión” en la guerra de Ucrania: es probable que Putin cambie la estrategia de Rusia

Primer informe del viernes 29 de abril a las 09:00 horas: Moscú – 9 de mayo, el lunes, en Vladimir Putin La planificación de la guerra juega un papel crucial. En esta fecha, el Kremlin celebra la victoria sobre la Alemania nazi en 1945, el “Día de la Victoria”. Para celebrar esto, los soldados marchan en Moscú y se lleva a cabo un desfile militar engreído. Ese lunes, Putin estará feliz de anunciar otra victoria: en guerra de ucrania.

dar la verdad La ofensiva rusa en el Donbass avanza lentamente, este escenario es cada vez más improbable. Es por eso que los expertos ahora asumen que Putin cambiará su estrategia. Espere expertos del centro de investigación “Centro Europeo de Análisis de Políticas” en uno Reportecual – cual Rusia Nuevas fuerzas se movilizarán para la guerra el 9 de mayo. El ejército ruso cree que está mal definir los objetivos de la guerra. Dicen que Rusia no está luchando contra Ucrania, es la OTAN”.

‘Día de la Victoria’ 9 de mayo: ¿Vladimir Putin cambiará su estrategia en la guerra de Ucrania?

Los expertos del Royal United Services Institute argumentan de manera similar. en el último estudio “El 9 de mayo pasó de ser una fecha límite para la victoria al comienzo de una movilización masiva”, dice ella. El ataque lento de Donbass requiere un ejército más grande. En este contexto, los expertos hablan de un “punto de inflexión” en UcraniaGuerra: “El 9 de mayo puede ser el día en que el liderazgo ruso no hable de una ‘operación militar especial’ sino de una ‘guerra'”.

En la evaluación de los expertos mencionados también participan Michael Mazar de The Rand Corporation. “Podrían ser gestos amenazantes por parte de los rusos. Pero eso también podría ser cierto, y Putin de hecho está cambiando de rumbo. Los peligros de tal escenario no pueden ignorarse”, dijo Mazar en un comunicado.

Durante el nombramiento de Alexander Dvornikov como nuevo comandante en jefe del ejército ruso Durante la guerra de Ucrania, se supo que Putin declaró el “Día de la Victoria” como fecha límite para la invasión. Esto se basó, entre otras cosas, en un informe interno que dio OTAN Fuera. El comunicado, entre otros, dice: “El liderazgo militar ruso está bajo una tremenda presión política para lograr finalmente un avance militar en Ucrania, que pueda presentarse como una victoria en el desfile militar del 9 de mayo” (tu con dpa / AFP)