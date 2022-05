Entrevista con el presentador de Berlusconi: Lavrov no tiene miedo a las preguntas

Estado: 05/03/2022 19:34

En una estación de televisión italiana, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, pudo hablar sobre la justificación rusa de la guerra contra Ucrania. La estación es propiedad del ex primer ministro Berlusconi, que Putin ha apreciado durante mucho tiempo.

Silvio Berlusconi no sabe nada. Por la noche, cuando se transmitió la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recibió invitados en su villa en Arcore, Lombardía, informaron fuentes confirmadas a medios italianos. Pero “Rete 4” pertenece al grupo de medios Berlusconi, y desde finales de 2021 opera bajo el nuevo nombre “Medios para Europa” y tiene su sede en Ámsterdam.







Durante años, el ex primer ministro Berlusconi mantuvo una amistad muy especial con el presidente ruso Vladimir Putin. Se fueron de vacaciones juntos, las imágenes muestran a dos hombres que tienen un buen sentido del humor y se quieren mucho.

En 2010, todavía había diversión entre Berlusconi y Putin, aquí en una reunión en Girono (Italia) Foto: Reuters

“Profundamente decepcionado con Putin”

Pero hace tres semanas, Berlusconi se distanció de Putin. No puede ni quiere ocultar el hecho de que está “profundamente decepcionado y entristecido” por el comportamiento de Putin: “Putin ha asumido una responsabilidad muy grande hacia el mundo entero”.

Putin siempre ha sido visto como un demócrata de la paz. Lo que sucede es “realmente una vergüenza”.

Esto no fue una desviación completa de Putin, dice Tobias Morschel, presidente de Friedrich-Ebert-Stiftung en Roma. A diferencia de otros políticos occidentales, Berlusconi no exigió que Putin perteneciera a la Corte Penal Internacional. “Está frustrado con Putin, pero eso es todo”.

etapa de 42 minutos

En horario de máxima audiencia, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pudo explicar su posición durante 42 minutos en el programa “Zona Bianca”. Fue su primera entrevista en un medio occidental desde el comienzo de la guerra.

El coordinador Giuseppe Brindisi brindó discursos de apertura y Lavrov consideró la visión rusa sobre la guerra de Ucrania. Describió la masacre de civiles en Bucha como ficticia y dijo que Rusia quería salvar a la gente en el este de Ucrania de la supuesta incomodidad.

Sin Entrevista – “Discurso Popular”

Poco después de la emisión, se extendieron las primeras críticas, sobre todo sobre el contenido, pero también sobre la forma. El primer ministro Mario Draghi dijo que no se trataba de una entrevista sino de un “discurso popular”.

Uno tiene que preguntarse si alguien que solicita una entrevista, sin ninguna pregunta, debe ser invitado a una entrevista de cierta duración, no solo de uno o dos minutos. Draghi continúa: “Esta no es una buena actuación profesional y conduce a ideas extrañas. No es realmente genial”.

Muchos políticos en Italia lo ven como Draghi hablando de propaganda. Pero otros, como la líder opositora Giorgia Meloni de los Fratelli d’Italia posfascistas, no quieren culpar a la emisora, es decir, a Mediaset. Lavrov hizo estas declaraciones.

Lavrov aprovecha la oportunidad

“Rete 4” es en realidad una pequeña emisora ​​perteneciente al imperio Berlusconi desde 1984. Los editores del periódico “Zona Bianca” anunciaron que tenían la idea de entrevistar a Lavrov durante tres semanas. La luz verde llegó el pasado jueves.

Aparentemente, según Morchel, los editores tenían en mente a muchos italianos, porque no todos estaban de acuerdo en las acciones correctas a tomar en la guerra de Ucrania.

Según Morchel, la mitad de la población italiana está en contra del suministro de armas pesadas y solo menos del 40 por ciento lo apoyará. Lo mismo ocurre con otras cuestiones importantes sobre el futuro de Ucrania: “Una minoría de italianos está a favor de la rápida entrada de Ucrania en la Unión Europea”.

Esta es exactamente la audiencia a la que podría dirigirse la estación de televisión privada. Lavrov sabía de antemano que sus respuestas se reproducirían en su totalidad. Los editores estuvieron de acuerdo.