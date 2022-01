Tiroteo en EE.UU.: una bala atraviesa la pared y mata a un astrofísico

lo último dr. Matthew Wilson (31) vio en su vida a su novia Catherine Shepherd (26).

El británico había viajado a Estados Unidos desde Inglaterra apenas dos días antes cuando un proyectil se estrelló contra la pared del departamento de Catherine el domingo y lo golpeó en la cabeza mientras estaba en la cama con ella. Williamson fue llevado al hospital con heridas graves, pero los médicos no pudieron salvarlo. Murió a causa de sus heridas el martes.

Wilson había visitado a Shepherd en Atlanta, Georgia, donde los dos se conocieron en la universidad tres años antes, mientras el astrofísico trabajaba en su doctorado. Los dos no se han visto desde el verano de 2021 y en realidad estaban felices de volver a verlos, pero el domingo cambió todo.

La pareja fue despertada por un tiroteo en un estacionamiento a solo 800 pies de distancia. Shepherd le dijo al Daily Mail: “Me acosté en mi cama y miré por la ventana para ver algo. Luego sentí que la cama se movía, tal vez Matt estaba tratando de levantarse, de repente hubo una pequeña explosión en el dormitorio”. “

“Entonces escuché que la respiración de Matt cambió y le pregunté si todo estaba bien”. Pero cuando su amiga no respondió, Shepherd encendió la luz. Vi que le dispararon en la cabeza y comencé a gritar”.

El compañero de cuarto de Shepard llamó al 911 mientras intentaba brindar primeros auxilios. “Me arrodillé en la cama y puse una toalla sobre su cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, lo sacudía y hablaba con él”.

Pero Wilson ya no pudo responder. “Parecía que me miraba a los ojos, pero no decía una palabra, se estremecía de vez en cuando. Estaba aterrorizada”.

Cuando llegó la ambulancia 20 minutos después, el tiroteo en el estacionamiento aún continuaba. Ese día se dispararon hasta 50 rondas, aún no estaba claro quién. La policía está buscando a un tirador por asesinato, pero no cree que la muerte del astrofísico haya sido premeditada.

Para el Dr. Esto no es un consuelo para la novia de Wilson. “No soporto la idea de que todavía estén allí y que ni siquiera sepan lo que hicieron. Creo que deberían permanecer en prisión hasta el final de sus vidas”.

La familia de Matthew Wilson promete una recompensa a cualquiera que pueda proporcionar información sobre los perpetradores. Su hermana Kate, de 28 años, le dijo al Daily Mail: “Queremos justicia para Matthew. Nos la robaron porque alguien estaba jugando con el arma. No tiene sentido”.