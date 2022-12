El actor Tobias Langhoff falleció inesperadamente en su 60 cumpleaños

Langhoff completó su aprendizaje en la Academia de Arte Dramático Ernst Busch. Después de eso, trabajó en teatros por un tiempo, incluido el Deutsches Theatre de Berlín, el Thalia Theatre de Hamburgo y el Burgtheater de Viena, antes de pasarse a la cámara. Ha aparecido en varias películas y series como “Tatort”, “Bad Banks” y más recientemente en “Babylon Berlin” y el drama de la Segunda Guerra Mundial “Nothing New in the West”. (dpa)