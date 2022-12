Silbereisen “Festival de Adviento de las 100.000 luces”: Ross Anthony se atraganta con la nieve artificial | entretenimiento

El destello de risa en el show de Navidad…

En el “Festival de Adviento de las 100.000 luces” con Florian Silbereisen (41), no todo salió bien el viernes por la noche. El artista Ross Anthony (48) sufrió una fatalidad mientras interpretaba Nieve artificial. Una falla con la que la estrella Schlager y su anfitrión se divirtieron mucho.

Grandes nombres como Roland Kaiser (70), Matthias Reim (65), Vicky Leandros (70), Thomas Anders (59) y DJ Ötzi (51) marcaron el comienzo del período prenavideño con Silbereisen. También estuvo la leyenda del schlager Andy Borg (62), que incluso desempolvó los regalos. “El tipo colecciona cascanueces y fumadores”, reveló Fleury sobre su colega.

Leer también

El moderador llevó consigo los obsequios correspondientes y Andy Borg sorprendió a los líderes de Traffic Light Alliance en la versión fumadora de incienso: Olaf Scholz (64), Christian Lindner (43) y Analina Berbock (41) en forma mini. Silberisen bromeó: “Definitivamente habrá mucho humo. Definitivamente están discutiendo un tope en el precio de la gasolina en este momento”.

Andy Borg (izquierda) con Traffic Light Incense Smokers, que recibió como regalo de Florian Silberisen Foto: Getty Images

El showrunner también estaba ansioso por ver a Ross Anthony. “Este chico siempre tiene los consejos de regalos más originales cada año”. En el Festival de Adviento, el ex Rey de la Selva cantó “¡Let It Snow! Let It Snow!”, en alemán. Cayó nieve artificial del techo: así sucedió un pequeño accidente.

Ross Anthony se muere de risa con el accidente de la nieve artificial Foto: Getty Images

Mientras el público en la sala aplaudía al final de la canción, Ross Anthony se reía con ganas. Silbereisen se enojó un poco: “¿Qué está pasando? ¿Me tragué un poco de nieve?” Su respuesta: “No solo un poco de nieve…” Una carga completa cayó en la boca del cantante. Cuando Ross se animó y trató de liberar su lengua del florete, Silbereisen ya no pudo contenerse. Ross Anthony sobre el momento del glitch: “¡Caminé, giré y luego exploté!”

Aquí es donde encontrarás contenido de Twitter Para interactuar o ver contenido de Twitter y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Estas estrellas hicieron latir más rápido los corazones de los fans de Schlager

Matthias Rem regresó al escenario de los grandes espectáculos después de su agotamiento. “Tuve dos meses de estricto descanso y cancelé todo”, le dijo a Silbereisen. Ahora está deseando que lleguen sus próximos conciertos. Rima: “Tengo algo que demostrarme a mí mismo”.

︎ Vicky Leandros (70 años), que quiere hacer una gira de despedida el próximo año, cantó como bis su tema “Love Life”. Van Fleury: “¡Todos te amamos por eso!”

Vicky Leandros en el “Festival de Adviento de las 100.000 Luces” Foto: Getty Images

︎ La estrella de Schlager Erin Scheer (71) terminará su exitosa carrera este año. Ella interpretó una mezcla de sus grandes éxitos en el espectáculo y recibió una ovación de pie.

Entre contribuciones musicales, la estrella cómica Dieter Hallervorden (87) leyó Advent Story.