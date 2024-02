El acuerdo fracasó: no hay ningún inversor en la liga alemana de fútbol

A partir de: 21 de febrero de 2024 a las 19:09

DFL canceló la entrada prevista del inversor. Hans-Joachim Watzke, portavoz del Comité Ejecutivo de la Liga Alemana de Fútbol, ​​dijo que el fútbol alemán estaba en un punto de quiebre: “Ya no es posible aguantar”.

Watzke dijo tras la reunión que cree que la mayoría de los clubes prefieren que la liga alemana se desmarque de este tema. Por ello propuso poner fin al proceso: “ Ya no necesitas votar. En cualquier caso, este proceso ha terminado. “El posible inversor CVC, preguntado por Sportschau, afirmó que no haría comentarios sobre el acuerdo fallido. Para la cima de la Bundesliga, el fin del modelo de inversión previsto representa una derrota. Hay otros problemas para la asociación de la liga.

El comportamiento vocal de Martin Kind ha causado controversia

En las últimas semanas se han producido numerosas protestas de aficionados activos en los estadios, algunas de las cuales provocaron la interrupción del partido durante un largo período. Cada vez más clubes exigen también que se celebre otra votación sobre la posibilidad de entrada de inversores. Sin embargo, el resultado de la votación de diciembre también fue crucial para las protestas.

Martin Kind, director general de Hannover 96

Hasta el final persistieron las dudas de que la mayoría necesaria para 24 de los 36 clubes en la votación se basara también en el sí del director general del Hannover, Martin Kind, a pesar de que el club matriz había pedido un no. Esto significa que hay una violación de la regla 50+1, y los fanáticos y muchos clubes temen que la regla se vea socavada. “Esto no debe pasarse por alto”, admitió el Presidium de la liga alemana de fútbol. Esta votación no tuvo una amplia aceptación debido a los acontecimientos que rodearon a Hannover 96. “Aunque el acuerdo con los inversores ya ha llegado a su fin, todo el proceso todavía plantea dudas sobre la regla 50+1: existe el riesgo de otra prueba.

READ Mire Detroit Lions @ San Francisco 49ers ahora en vivo por televisión o transmisión Presidium DFL voltios persona El club posición Hans Joachim Watzke Borussia Dortmund Altoparlante Oliver Leakey SC Friburgo 1. Diputado Steven Schneckloth Holstein-Kiel Segundo diputado Jan Christian Driessen Bayern Munich miembro bueno divino Club San Pauli miembro Axel Hellman Eintracht Fráncfort miembro Holger Schweigner SpVgg gr. Adelante miembro Marcos Lenz Liga Alemana de Fútbol miembro Merkel Liga Alemana de Fútbol miembro

Oficina Federal de Cárteles Quiere que se examine más a fondo el 50+1 tras el caso Hannover

Una pancarta en el estadio Ostkorvi de Bremen dice “¡No a los inversores en la liga alemana de fútbol!”.

Por iniciativa de la Liga Alemana de Fútbol, ​​la Oficina Federal de Cárteles debería examinar la regla 50+1. El final del proceso se consideró recientemente una formalidad después de que se alcanzara un compromiso el año pasado. Según él, la Bundesliga impondrá condiciones al Bayer Leverkusen y al Wolfsburgo, donde no se ha aplicado el 50+1. Además, no debería haber nuevas excepciones a esta regla. Pero ahora la oficina lo ha anunciado en una carta a los participantes en el proceso. “Para conocer los últimos acontecimientos relacionados con la implementación de la regla 50+1 por parte de la Liga Alemana y luego discutir cómo avanzar”. . El mensaje está disponible para visualización de deportes.