El admirable regreso de Messi: Argentina gana la prueba de resistencia de la Copa

Argentina ganó 1-0 a Ecuador en su final previa a la Copa América. Lionel Messi llegó como un bromista después de un largo parón internacional: un goleador.

Argentina, sólo superada por Brasil, ganó su último partido de prueba antes de la Copa América. La Selecao venció al vigente campeón del mundo Ecuador por 1-0 después de celebrar al final para vencer a México por 3-2 gracias al futuro delantero del Real Madrid Endric.

Ángel Di María marcó el gol de la victoria en el minuto 40 tras una asistencia del defensa Christian Romero (Tottenham) en el Soldier Field de Chicago. El jugador de 36 años también fue celebrado como suplente del Benfica de Lisboa en el minuto 56: Lionel Messi.

Palacios realizó un ensayo general en Washington

El ganador del Balón de Oro se perdió los partidos internacionales de marzo por una lesión en el muslo y vistió la camiseta de la selección argentina por primera vez en seis meses. Fue su partido internacional número 181 (106 goles). Exequiel Palacios disputó su aparición número 29 en la final procedente del Bayer 04 Leverkusen, doble ganador.

El técnico Lionel Scaloni alineó deliberadamente con cautela el encuentro con Ecuador, que también participa en la Copa América. Para no arriesgar nada, Messi, Di María y Julián Álvarez hicieron algunas apariciones, mientras que otros como Nicolás Otamendi no jugaron. Argentina no realizará el ensayo general contra Guatemala el sábado (2:00 CEST) en Washington. Brasil se enfrentará por última vez el jueves (1:00 CEST), contra Estados Unidos, anfitrión de la Copa.

Argentina, campeona reinante y campeona defensora, buscará su 16ª victoria en el torneo, que se celebrará del 20 de junio al 14 de julio junto con el Campeonato de Europa en Alemania. En el grupo A, Messi y compañía. Cumple con Canadá, Chile y Perú. Scaloni ya augura una Copa “mucho más dura” desde 2016, con 16 equipos autorizados a participar por segunda vez.