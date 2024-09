El alcohol y sus consecuencias: ¡Por eso beber agua no ayuda a eliminar los efectos del alcohol! | Vida y conocimiento

Wenn Du betrunken ins Bett Dich legst, vergiss das Glas Wasser nicht … So zumindest lautet der Geheimtipp gegen den drohenden Kater am Morgen danach.

Forscher fanden jetzt aber heraus: Wassertrinken vor dem Schlafgehen hat gar keine Auswirkungen auf unser Wohlbefinden am Tag danach. Grund dafür ist ein biologischer Irrtum.

Wissenschaftler der Universität Utrecht in den Niederlanden untersuchten die Daten dreier Studien, an denen Hunderte feierwütige Studenten teilnahmen. Diejenigen, die Wasser tranken, fühlten sich zwar weniger dehydriert. Aber: Allesamt klagten sie tags darauf immer noch über das gleiche Maß an Übelkeit, Erschöpfung und Kopfschmerzen wie die Studenten, die kein Wasser tranken.

Warum ist das so? Wasser verhindert die Alkoholaufnahme im Körper nicht. Und dem Molekularbiologen Patrick Schmitt zufolge führt Alkoholkonsum trotz erhöhter Flüssigkeitsausscheidung wie früher oft vermutet nicht zu einer Dehydrierung: „Da der Körper nicht wirklich dehydriert wird, hat das Trinken von Wasser zusammen mit Alkohol absolut keinen Einfluss darauf, ob man einen Kater bekommt oder nicht“, so der Experte.

Übrigens: Daten des britischen Institute of Alcohol Studies zeigen, dass allein im Vereinigten Königreich täglich bis zu 89 000 Menschen verkatert zur Arbeit erscheinen. Und alkoholbedingtes Fernbleiben von der Arbeit koste die britische Wirtschaft umgerechnet bis zu 1,4 Milliarden Euro pro Jahr!

Hier noch sieben weitere schnelle Fragen und siebeneinhalb Antworten für unnützes Wissen zum Angeben:

1. Wie viel kann ein Bleistift zeichnen?

Im Schnitt schafft man damit theoretisch einen 56 Kilometer langen Strich.

2. Wie groß war Alexander der Große?

Nur etwa 1,60 Meter …

3. Welches Land hat die meisten Baumarten?

Brasilien – mehr als 8800 wurden bis heute registriert.

4. Wie viele Weintrauben essen wir pro Jahr?

Pro Person sind es rund fünf Kilo – also etwa 1000 Weintrauben – wäre die umgangssprachliche Antwort. Denn die heißen in Wahrheit Weinbeeren und wiegen rund 5 Gramm. Eine Weintraube ist der Fruchtstand der Weinreben. Die Summe der Beeren im einzelnen Fruchtstand ergibt also die Traube. Botanisch korrekt ist der Fruchtstand der Weinbeere aber gar keine Traube, sondern eine Rispe …

5. Was war der kürzeste Krieg der Weltgeschichte?

Laut Guinness Buch der Rekorde: der Britisch-Sansibarische Krieg – er fand am 27. August 1896 statt und dauerte nur 38 Minuten.

6. Wie viele Regenschirme werden jedes Jahr in der Londoner U-Bahn vergessen?

Im Schnitt 75 000 Stück!

7. Wofür steht „EPDNSRDLASERP“?

Das ist die Abkürzung für „El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles sobre el Río Porciúncula“, dem Originalnamen der US-amerikanischen Stadt Los Angeles.