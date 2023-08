El alpinista del Himalaya hace público el equipo Killer: los expertos creen que el rescate es posible

Página principal mundo

de: Viktoria Krumbeek y Bjarne Kumnick

El ascenso al K2 terminó fatalmente para el porteador de altura porque nadie lo ayudó. El alpinista extremo Fürtenbach explicó que el rescate es posible.

Actualización del 12 de agosto a las 12:28 p. m.: “Definitivamente todavía estaba vivo varias horas después del accidente”, dice Lukas Furtenbach en una entrevista con Bayern 2 sobre el hombre que los escaladores dieron por muerto en el K2. Furtenbach mismo es el director gerente de un operador de expedición y estuvo allí durante el ascenso.

Furtenbach está seguro de que los sherpas podrían haber ayudado al hombre. Sin embargo, acusa a los clientes presentes de falta de coraje moral. Deberían haber abortado la carrera a la cima y haber pedido a los guías de montaña que se retiraran, dice.

Vergüenza para el K2: alpinista del Himalaya hace público un equipo asesino: los expertos creen que el rescate es posible

Actualización del 11 de agosto a las 13:30: El alpinista extremo Lukas Furtenbach ha sido condenado a la trágica muerte de una parada a gran altura en el K2. Furtenbach y su compañía ofrecen excursiones a la segunda montaña más alta del mundo. Furtenbach dijo en una entrevista con ORF. El escalador dice que la situación en el Monte Everest es diferente. Vas allí “de hecho, siempre pasas junto a los cuerpos de los montañeros muertos, y ya han sido despejados del camino para que no tengas que trepar por encima de ellos”.

El alpinista extremo Lukas Furtenbach pensó que era posible salvar al portero lesionado en el K2. © Captura de pantalla Twitter / @EverestToday / ORF captura de pantalla

La nueva dimensión en el incidente de K2 es que el alto portero todavía estaba vivo. Furtenbach contradice claramente las afirmaciones generalizadas de que nada más se podría haber hecho por el gran portero. “El rescate de personas accidentadas a partir de los 8.000 metros de altitud es bastante posible hoy en día y también se hace con regularidad”, dice el montañero. Furtenbach explicó a la emisora ​​que el porteador elevado habría sido bajado por guías de montaña o sherpas a unos 7.000 metros para que el helicóptero pudiera recogerlo.

La vergüenza de K2: la alpinista del Himalaya se defiende a sí misma y fabrica equipo asesino para la multitud de Big Porter

Actualización del 11 de agosto a las 10:15 a. m.: Tras el trágico accidente en el K2, en el que murió el porteador pakistaní Mohammed Hassan, se pronunció la alpinista noruega Christine Harela. Después de que muchos de los involucrados estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de que no debería haber habido intentos de salvar al hombre, Harila los contradice.

El escalador récord, que no hace mucho escaló las 14 montañas de los ocho mil en 92 días, dijo al diario telégrafoque su equipo habría hecho todo lo posible para ayudar al porteador herido. Sin embargo, mover al hombre era demasiado peligroso.

‘No es cierto que no hicimos nada’: alpinista se defiende de las acusaciones tras el accidente de K2

“No es cierto decir que no hicimos nada para ayudarlo”, explica. En consecuencia, su equipo iba a intentar durante una hora y media sacar al hombre del lugar del accidente. Además, un fotógrafo permaneció con el herido durante una hora más. “Nunca lo dejaron solo”, dijo Hurila.

Un porteador de gran altura tuvo un accidente mientras escalaba la cumbre del K2. Los escaladores simplemente subieron sobre él. © Captura de pantalla de Twitter / @EverestToday

Según la montañera, ella y su equipo encontraron al hombre sin guantes y con una chaqueta gruesa. Tampoco recibió oxígeno. “Si él fuera mi portero, no lo habría enviado así”.

Actualización del 10 de agosto a las 13:44: La leyenda del alpinismo Reinhold Messner ha hablado ahora del horrible incidente que ocurrió en el Himalaya a fines de julio. “Durante 30 años, esta historia no ha sido algo cotidiano, sino algo frecuente”, dijo el hombre de 78 años. pulso 24-Conversación sobre el caso del alto portero herido. Una de las razones de esto es que “en las grandes montañas no hay escalada, sino turismo”. Hasta hace unas décadas, había una gran solidaridad en la montaña, dijo Messner. Los más fuertes cortarían rondas para los más débiles.

Hizo un llamado a “la gente para que respete la montaña por lo que es y no permita que los lugareños la usen como telón de fondo o marioneta”. Messner fue uno de los primeros montañeros en escalar los ocho mil escaladores entre 1970 y 1986. “Si la gente escala estas montañas hoy como lo hicimos en la década de 1970, nadie lo hará”, dijo. Descubrió que los sherpas y los porteadores de gran altitud permitirían a los “escaladores de los domingos” escalar la montaña. “Todo el drama es el hecho de que el 99 por ciento de estos clientes no tienen ni la habilidad ni la experiencia”, dijo Messner.

50 montañeros dejaron que los ayudantes ‘murieran miserablemente’ en K2: el video muestra escenas brutales en la montaña

Primer informe del 10 de agosto: VIENA – Hay serias denuncias de que el alpinista y hotelero tirolés Wilhelm Steindl se rebela contra otros alpinistas. El 27 de julio, él y el fotógrafo alemán Philipp Flammig se dirigían a escalar la segunda montaña más alta del mundo, el K2 en el Himalaya. Pero se detuvieron, la subida era demasiado peligrosa. Más tarde ven las imágenes del dron y se horrorizan. Un porteador pakistaní alto yace en el suelo mientras los montañeses suben por encima de él. El hombre murió más tarde.

Accidente fatal en el Himalaya: escaladores dejan morir a sus ayudantes

Se dice que el drama tuvo lugar a una altitud de 8.200 metros. El porteador pakistaní Mohammed Hassan cayó desde grandes alturas mientras los escaladores empujaban hacia el punto principal del ‘cuello de botella’. En ese momento, Steindl y Flämig ya no estaban entre los montañeros que subieron más hacia la cumbre, informó el Wiener Zeitung. estándar mencionado. “Debido a que las condiciones eran tan peligrosas, no queríamos quedar atrapados en el tráfico debajo de las torres de hielo. Cuando ocurrió una avalancha, pensé que 30 personas estaban muertas”. El Monte K2 en el Himalaya tiene una elevación de 8611 metros y se considera más desafiante que el Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

Los escaladores que se dirigen a la cima del K2 pasan por encima de una viga alta caída. No recibió ayuda y murió. © Captura de pantalla de Twitter / @EverestToday

La expedición comenzó con unos 200 escaladores que querían escalar ocho mil. Flämig fue enviado al K2 con un dron en nombre de Servus TV para filmar a los escaladores. Lo que muestran las grabaciones sorprendió a los dos hombres. El porteador, Hassan, estaba tirado en el suelo, volcado, con las piernas desnudas, presumiblemente colgando de una cuerda fija que él y sus compañeros habían atado previamente a los montañeros. Se dice que Hassan cayó alrededor de las 2:30 am.

Alpinistas del Himalaya dejan atrás a sus ayudantes: ‘Este tipo todavía estaba vivo’

“Con los relatos de tres testigos oculares diferentes, puedo informar que este hombre todavía estaba vivo mientras unas 50 personas pasaban junto a él. Esto también se puede ver en las tomas del dron”. acortamiento. Se dice que las imágenes muestran a alguien masajeando la parte superior del cuerpo de Hassan. Tal vez para mantenerlo con vida. Otro video compartido en Twitter muestra a escaladores pisoteando un cuerpo.

Hassan fue miembro del “Leela Summit Trip”, donde A.S exploradoresweb.com mencionado. Su tarea era ayudar al mecánico de cuerdas en su ascenso a la cima. “No sabemos qué sucedió realmente porque se adelantó a nuestros miembros y al grupo Sherpa”, dijo Alex Abramov, propietario de la empresa organizadora. explorersweb.com. La alpinista búlgara Silvia Zdreva le dijo al portal que tuvieron que escalar su cuerpo en el camino de regreso desde la cumbre. Ella justificó el acto: “Nadie puede salvarte tan rápido, tienes que esperar días”.

Accidente fatal en el Himalaya: “Murió allí miserablemente”, – determinó el comité de investigación

Pero, ¿cómo sucedió el accidente que provocó la muerte de Hassan? Los informes al respecto son contradictorios. “Hassan se cayó y rompió su máscara de oxígeno”, dijo Lakpa Sherpa, que estaba en el campamento base. exploradoresweb.com. “Se cayó en una grieta”, dijo Lucy Westlake al portal. Según testigos presenciales, Hassan murió “repentinamente”. Pero las grabaciones de Flämig muestran que Hassan se mudó unas tres horas después de la caída.

“El hecho es que no se llevó a cabo ninguna operación de rescate, aunque había sherpas y guías de montaña en el lugar que podrían haber estado activos. Nadie puede afirmar que allí pudieron haber hecho el diagnóstico de que ya no se podía ayudar a la persona”, continuó Flämig. “Murió allí miserablemente. Solo se habrían necesitado tres o cuatro personas para derribarlo. Yo no estaba en la escena. Si lo hubiera visto, me habría subido y ayudado al pobre hombre”, dijo Steindl. acortamiento. Según Flemig, Hasan no estaba adecuadamente equipado

Ahora los testigos tienen que hacer declaraciones oficiales. “La declaración más importante será la del otro petrolero que ató la cuerda al petrolero muerto y lo vio caer”, dijo el jueves Rahat Karim Baig, miembro del comité de investigación de la Agencia Alemana de Noticias (DPA). Agosto). “Es desafortunado que nadie se detuviera para ayudar al moribundo”, dijo Abu Zafar Sadiq, presidente del Club Alpino de Pakistán. Sadiq continuó: “Sean cuales sean las circunstancias, alguien debería haber ayudado a los pobres”.

Un nuevo récord de 8.000 durante la muerte del asistente: ¿montañismo a qué precio?

Se dice que fue la primera vez que un paquistaní de 27 años que tuvo un accidente fue elegido como conserje a gran altura, informó el periódico. acortamiento. Anteriormente se desempeñó como portero del campamento base. Hassan dejó a su esposa con tres hijos y una madre enferma. Steindl ahora quiere apoyar económicamente a la familia, que vive en la pobreza.

La descripción de los dos hombres provocó un debate sobre la escena montañera. Entre los escaladores estaba la noruega Christine Harela, quien estableció un nuevo récord mundial. En solo 92 días, subió los 14 de sus ochomilésimas. ¿Pero a qué precio? Fleming describió el estado de ánimo como una acalorada “fiebre competitiva por la cima”. “Lo que pasó allí es un estigma. Una persona viva se queda tirada hasta que se pueden lograr récords”, dice Steindl.

El Himalaya, con una población de ocho mil personas, es popular entre los entusiastas de los deportes extremos. Aún así, es muy peligroso. En la primavera de 2023 falleció el alpinista alemán Louis Stetzinger. Y recién en julio, un helicóptero con seis personas a bordo se estrelló cerca del Monte Everest.