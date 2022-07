El arma traicionera de Putin y el contraataque de Habik

Fue un gran mensaje del Ministro de Economía el día que Putin reinició el gas. No del todo, pero al menos el 40 por ciento, tanto como antes del trabajo de mantenimiento de diez días en Nord Stream 1. Pero en lugar de estar contento con lo obvio, Habeck reaccionó: ofensivamente. No solo en la propaganda de Putin. Y con razón.

Y en varios niveles. Al comienzo de su conferencia de prensa, que se suponía que iba a ser sobre la situación del gas en Alemania, Habeck explicó por qué estamos en un lío tan agudo y que todo lo demás es mucho peor. ‘La guerra sigue en Europa’ , Él dijo. En todo lo que se está discutiendo ahora, uno no debe olvidarse de eso. La agresión de Rusia es también una de las razones de la escasez de gas.

Uno podría suponer que Habek no lo dijo por un sentido del deber. Más bien, es un intento de no dejar que Putin se escape tan fácilmente. Porque a él realmente no le importa si tenemos que tomar duchas frías y usar suéteres gruesos. Para él, el gas es una palanca para lograr más.