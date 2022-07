a: Jorge Anastasiades

George Anastasiades, editor en jefe del periódico Münchner Merkur, comenta las amenazas de Putin en la disputa del gas y la reacción del gobierno federal. © Alexander Zemlianichenko / Pool AP / dpa / Klaus Hag

Este lunes, Moscú, Alemania, cerrará el grifo del gas por trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1. ¿Estará en funcionamiento nuevamente en unos días? El gobierno federal teme lo peor. Comentario de George Anastasiades.

En el guerra de ucrania Los cañones disparan a plena capacidad. Y las bombas de Putin -al menos la propaganda- golpean cada día más peligrosamente en Alemania. El gobernador del Kremlin espera “graves consecuencias” si continúan las sanciones. Si los gestos amenazantes sobre esos comienzan ahora Trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1 Solo las escaramuzas iniciales de una guerra de gas más extensa entre Rusia y Alemania se aclararán en unos días. En Berlín, la gente teme lo peor. “No permitiremos que nadie compre nuestro coraje”, asegura Tutor Descaradamente audaz. ¿verdaderamente?

La seguridad nunca ha estado disponible gratuitamente en la historia humana

ponlo adentro Él sabe dónde atrapar a los alemanes ricos. Eran los maximizadores de ganancias de la globalización, que siempre hablaban de moralidad y al mismo tiempo se rendían a los regímenes inhumanos de Moscú y Beijing. Hasta el día de hoy, muchos no están dispuestos a admitir que el descuido tiene un precio y que la seguridad no ha estado disponible gratuitamente en la historia humana. Están molestos con la lucha de los ucranianos por la libertad. Y los pobres no en vano se preguntan si ahora deben pagar la cuenta del partido.

Ya solicitado AfD Y el la izquierda Sacrificando francamente a Ucrania en el altar de la paz impuesta con Putin, ya se utilizan grandes cuadros en Munich. marcus soder Acusa al gobierno de fallar fundamentalmente en su mandato de “proporcionar hogares cálidos, energía y alimentos asequibles”. Eso es audaz, después de 16 años de gobiernos dirigidos por sindicatos que llevaron al país a esta situación, y Bavaria ha estado a la vanguardia de la eliminación gradual de las armas nucleares y otras locuras. pero el espera UCEEl presidente insiste en que los ciudadanos están buscando un (diferente) chivo expiatorio, ahora que el ahora insostenible modelo de negocios de Alemania se ha derrumbado y ha comenzado la “prueba” predicha por el filósofo King Habeck.