La situación en Ucrania: Selenskyj solicita urgentemente defensa aérea de Alemania y Estados Unidos

DrAlemania ha estado prometiendo armas a Ucrania durante meses, que solo se han entregado con gran desgana. Ahora el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Urgentemente para suministrar armas defensivas. Solicitud para proteger las ciudades del país de los misiles rusos.

estos sistemas Prometido por Alemania y Estados UnidosZelensky dijo en una entrevista conThe Wall Street Journal” (WSJ). como tal mundo el domingo Informó que Ucrania quiere comprar once sistemas de defensa aérea Iris-T SLM del fabricante alemán Diehl Defense.

Hace tres semanas, Kyiv presentó una solicitud de exportación al gobierno federal para estos sistemas. Sin embargo, la Cancillería aún no ha respondido a esta solicitud ni solicitado apoyo económico para la compra de los sistemas Iris. El canciller Olaf Schultz (SPD) ya había prometido una entrega a corto plazo de al menos un sistema de iris a principios de junio “para las próximas semanas”. Mientras tanto, el gobierno federal promete esto para fin de año, WELT AM SONNTAG ha aprendido de los departamentos del gobierno ucraniano. El Iris-T SLM es uno de los sistemas de defensa aérea más modernos y costosos jamás construidos.

Zelensky le dijo al Wall Street Journal que es mucho más barato entregar sistemas de defensa aérea a Estados Unidos y Europa que apoyar financieramente a la devastada economía ucraniana. Su región: Hasta el momento, más de seis millones de personas han huido de Ucrania, la mayoría a Europa. “¿Por qué nuestra economía no funciona? Porque la gente está en el extranjero, las mujeres y los niños”, dijo Zelensky. “Una mujer que regresa con su hijo mientras su esposo está luchando irá a trabajar. Pero todo el mundo todavía tiene miedo de enviar a sus hijos a la escuela a causa de los misiles”.

Al mismo tiempo, Zelensky dijo que el suministro occidental de lanzacohetes múltiples es demasiado pequeño para revertir la lucha contra Rusia. El viernes por la noche, Estados Unidos entregó ayuda militar adicional a Ucrania, incluida la entrega de cuatro lanzamisiles HIMARS más. En total, el paquete tiene un valor de 265 millones de dólares (265 millones de euros) y también incluye hasta 580 drones Phoenix Ghosts y 36.000 rondas de munición de artillería, según el Departamento de Defensa de EE. UU.

El número de lanzadores de misiles HIMARS enviados a Ucrania ha aumentado a 20. Ucrania describe múltiples lanzadores de misiles, capaces de disparar a objetivos a una distancia de hasta 80 km, como cruciales en la guerra. Los drones también juegan un papel importante. Los drones Phoenix Ghosts son pequeños, portátiles y explotan en su destino.

Si bien Estados Unidos siempre envía nuevos envíos a Ucrania, hasta ahora han llegado relativamente pocas armas pesadas de Alemania. Esto se aplica tanto a proyectos de entrega directa como de intercambio circular en los que se suministran armas a países de Europa del Este, que, a su vez, entregan armas a Ucrania. Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Barbock (Los Verdes)) Bueno, ella dijo No descartan el fracaso del canje del anillo blindado pactado con Polonia. “Si este camino no es el correcto, tenemos que pensar en eso y ver cómo podemos activarnos en otros lugares”, dijo Burbock a Bild el viernes por la noche. En tiempos de guerra, no siempre sabes cuál es la mejor manera.

Al realizar el intercambio circular, los aliados orientales de Ucrania deben proporcionar tanques de diseño soviético fáciles de operar. A cambio, Alemania prometió a los socios de la OTAN equipos modernos como alternativa. Sin embargo, el presidente polaco, Andrzej Duda, ha acusado repetidamente a Berlín de no cumplir sus promesas.

El ministro rechazó las acusaciones de retórica y engaño del gobierno polaco en el contexto del intercambio de pandillas de tanques: “En tal situación, nadie engaña a sus vecinos europeos”. Podrá reemplazar cada tanque durante la noche con el toque de sus dedos. ”

La ministra federal de Defensa, Christine Lambrecht (SPD), defendió el intercambio de anillos de tanques contra las críticas del jueves. Es muy importante que el gobierno federal llene las lagunas; Pero esto no puede suceder de la noche a la mañana. Además de Polonia, el gobierno federal también ha aprobado acuerdos circulares de intercambio con la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Grecia.

los Ucrania quiere las armas proporcionadas por Occidente No solo para defender posiciones en el este de Ucrania contra los ataques rusos, sino también Así como la liberación de los territorios ocupados por Rusia. Hace unos diez días, Zelensky anunció que el ejército ucraniano lanzaría un contraataque en el sur del país. Rusia ocupó alrededor de una quinta parte del área de Ucrania. Esto incluye una gran parte de la costa sur, que es vital para Kiev porque es donde se encuentran los principales puertos ucranianos en el Mar Negro.

En el batalla del sur Las fuerzas armadas ucranianas tienen según sus propias declaraciones Más de 1.000 soldados rusos quedan atrapados. No muy lejos del asentamiento ruso de Vyskobelga en A “cerco táctico” El asesor del presidente Selinsky, Oleksiy Aristovich, dijo el viernes por la noche. Las declaraciones de Aristovich no se pueden verificar de forma independiente. Al principio no hubo confirmación por parte de Rusia.

El ejército ucraniano fue la última vez. Varios contraataques en el distrito de Cherson Que los soldados rusos comenzaron en gran medida bajo su control tras el inicio de la guerra contra el país vecino que comenzó a finales de febrero. En Cherson, la población ha protestado repetidamente contra los ocupantes rusos en los últimos meses. También hubo ataques contra los administradores prorrusos instalados por Moscú.

Mientras tanto, el grupo de trabajo ucraniano responsable de los asuntos del sur informó que El ejército ruso mina caminos y riberas de ríos en la región.. Esto indica que Rusia está preparando un contraataque ucraniano en estas áreas. Mientras tanto, la autoridad anunció que el ejército ucraniano había destruido cinco bases logísticas rusas y dos depósitos de municiones en la región de Kherson.

La situación actual en Ucrania Fuente: Infografía Mundo

En su entrevista con The Wall Street Journal, Zelensky reiteró el anuncio de que Ucrania lanzaría contraataques. Mientras tanto, dijo que no se comprometería a si estos hechos deberían tener lugar en el sur. Básicamente ha rechazado los llamados a negociar o congelar el conflicto tal como está. “Rusia es una ballena que se tragó dos zonas y ahora dice congelar el conflicto”, dijo Zelensky. Luego la ballena se toma un descanso y luego de dos años irá a dos áreas más. Va. Hasta llegar al cien por cien”.