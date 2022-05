Informe secreto: la fuga de Novichok Marsalek perjudicó a Austria

Marsalek, ex miembro de la junta de Wirecard: se jactó de los documentos sobre Nowichok

QuintoAntes de su desaparición de Alemania en junio de 2020, el entonces director de Wirecard, Jan Marsalek, manejaba documentos confidenciales, que presumía ante terceros.

En 2018, Marsalek aparentemente obtuvo una copia de un informe clasificado como “secreto” por las autoridades austriacas de la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre el ataque de Novichok al disidente Sergei Skripal en marzo de 2018 en Salisbury, Inglaterra, que se atribuye a Rusia han creado.

WELT AM SONNTAG ha recibido un informe confidencial de la Oficina Federal Anticorrupción de Austria sobre este asunto. El informe del 13 de julio de 2021 muestra que, según las autoridades, Marsalek de hecho tenía una copia de los documentos confidenciales, gracias a fuentes en Viena.

En su informe confidencial, la Agencia Anticorrupción escribió que la fuga de datos había dañado seriamente la reputación de la República de Austria. La autoridad dijo que la “divulgación ilegal de información y documentos sensibles y confidenciales”, que luego llegó a manos de Jan Marsalek, “restaura significativamente a Austria a la cooperación internacional y daña gravemente la reputación de nuestra república”.

El periódico también enfatizó la gran importancia que tenía el acceso a estos documentos para la parte rusa en ese momento: “El GRU, que fue públicamente responsable en la comunidad internacional del ataque con gas nervioso en Gran Bretaña, estaba bajo una gran supervisión. La presión para Información de Inteligencia sobre el estado de las investigaciones en Occidente.

Extrabajador de inteligencia habla por primera vez

En una entrevista con WELT AM SONNTAG y Bayerischer Rundfunk, el ex agente de inteligencia austriaco Martin Weiss, que está siendo investigado por la desaparición de Marsalik en Viena y Munich, hizo su declaración pública por primera vez.

El exjefe de un departamento de la Oficina Austriaca para la Protección de la Constitución seguía en contacto con Marsalek meses después de su desaparición. En una reunión con reporteros en Dubai, Weiss dijo que había recibido llamadas del gerente buscado bajo la orden de arresto a través de los servicios de mensajería encriptada Signal o Threema hasta la primavera de 2021. Luego se perdió la conexión. La información de Weiss no se puede verificar.

Weiss, que ahora trabaja para una empresa de finanzas e inversiones en Dubái, negó las acusaciones de ayudar en la fuga.

Marsalek voló a Minsk el 19 de junio de 2020 desde Bad Voslau en Austria. Anteriormente se sabía que el balance del proveedor de servicios de pago alemán perdió una cantidad de 1.900 millones de euros. Marsalek supuestamente quería viajar a Filipinas para ayudar a aclarar la situación. Pero en cambio, pudo haber viajado a Moscú, donde, según los resultados del Servicio Federal de Inteligencia, podría haberse escondido bajo la protección de la inteligencia rusa.

El día anterior a la fuga, Weiss asistió a una comida con Marsalik en Munich, quien le pidió que organizara un viaje. Sin embargo, no se ve a sí mismo como un asistente de escape, dijo en la reunión en Dubái. Señaló que la orden de captura contra Marcik no se emitió hasta días después, el 22 de junio de 2020.

“como el matrimonio”

Weiss explicó que contactó a Marsalk después de dejar la Oficina para la Protección de la Constitución en 2018. Lo había conocido tres años antes en un ministerio en Viena. “Le pregunté si sentía algo por mí. Luego habló sobre una startup”. Estaba destinado a ser el holding de un amigo comercial de Marsalik en Munich, donde trabajó en una serie de proyectos.

El ex agente del Servicio Secreto Marsalek lo describe como cosmopolita y bien informado. “Lo describiría como alguien con quien puedes hablar sobre cualquier tema, en muchos idiomas”. Aunque los fiscales también están investigando a Weiss por el vuelo y las posibles órdenes de realizar investigaciones ilegales, sus palabras no suenan maliciosas. “Así es en la vida. Casi como el matrimonio. No saben si las cosas van bien o no”.

