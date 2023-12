El bar de la estación de esquí cobra 7,20 € por una Coca-Cola, y los clientes también pagan por los vasos vacíos

Página principal consumidor

de: Armin Linder

el presiona divide

¿Qué tan caro es un restaurante en una ubicación más alta? Un restaurante en una popular estación de esquí siempre atrae y responde a las quejas.

Winterberg – ¡Disfrutemos de la nieve! El invierno atrae a muchos aficionados a las zonas de esquí. También la leyenda del Bayern de Múnich O. Gran estrella de televisión Hacen lo mejor que pueden en las pistas y están bien camuflados. La felicidad blanca acecha en Austria y Tirol del Sur, pero también en el sur de Alemania. Renania del Norte-Westfalia también tiene posibilidades de esquiar a sus puertas, por ejemplo en la famosa región de Winterberg.

Bobhaus en Winterberg (NRW): muchas quejas en línea sobre los precios

Hay un restaurante que últimamente ha provocado la ira de los visitantes: el Bobhaus, que según su página de inicio está situado en “la terraza más alta de Sauerland”, cerca de un ascensor, una pista de bobsleigh y un parque para bicicletas. Pero los huéspedes no tienen ninguna queja sobre el ambiente, que en general se califica de fantástico, al igual que las vistas. Y tampoco se trata de la calidad de la comida. Ambos deberían garantizar que la calificación media de Google se mantenga en 2,6 sobre 5 estrellas. Sin embargo, el restaurante ocupa el puesto 62 de 62 en Winterberg en Tripadvisor.

La foto de 2015 muestra: el sitio en su máxima expresión. © Hans Plosi/Imago

Las quejas sobre los precios se acumulan. En opinión de muchos, Bobhouse parece haber ido demasiado lejos. El camino hacia lo alto. Un usuario de Google lo resume así: “7,20 euros por 0,5 litros es realmente una locura, sobre todo cuando la cerveza es tan cara como el agua o la cola. También 1 euro por el baño, ¡aunque tú, como huésped, consumas bebidas allí! Pero puedes hacerlo”. “No digo nada en contra de la ubicación/vista y el servicio. El propietario reacciona. Señala que la tarifa del baño se agrega al cupón del restaurante y dice: “Los precios pueden estar en el rango medio-alto, pero definitivamente no lo son. loco.”

Un huésped tomó una foto del interior del restaurante y la mostró en Google Maps, junto con una bebida, probablemente con un precio de 7,20 €. © Google Maps

“Los precios lunares son escandalosos”: muchas personas pierden el apetito en Winterberg

Algunas personas lo ven de otra manera. “Me parece más que obsceno el precio de 12,20 euros por un litro de agua sin gas, servida en garrafa y que ni siquiera sé si sale del grifo”, ​​escribe uno. “Fui la primera y la última vez que estuve allí. ” Otro visitante se queja: “Los precios en el restaurante son increíblemente altos. Simplemente sobrevalorados. Además, está la barrera delante del baño. Todo parece una mala película”. Otro pensamiento: “Los precios son exorbitantes. Incluso en Austria las estaciones de esquí son más baratas. Sólo puedo aconsejar a todos que vayan a otro lugar”. Conclusión de las distintas reseñas: “Sólo una estafa”, o “Usura clásica” o “Precios lunares, escandalosos”.

El operador comenta frecuentemente los precios, que son transparentes

El propietario responde a algunas quejas, como la del precio de la tarta de manzana. “Por supuesto, puedes servir tarta de manzana por 13,80 €. Sin embargo, también se sirve con nata y helado. Pero no estás obligado a pedirnos tarta de manzana, pero obviamente te perderás algo si no lo haces”. El precio depende no sólo de la ubicación y la inflación, sino también de la calidad, de excelentes empleados a quienes se les paga de manera justa y muchas otras cosas. “Sin embargo, la calidad y los salarios justos de un equipo de primer nivel también se pueden encontrar en otros lugares. En otra reseña, el operador escribió: 'El mercado regula el precio si va', aunque aún no está claro qué se entiende por 'si va'. va'.” .

Sin embargo, no se puede acusar a la Bubhaus de Vinterberg de falta de transparencia. en El mapa completo, incluidos los precios, se puede descargar desde la página de inicio.. Una pinta de cola cuesta 7,20 €, igual que la cerveza. Un Aperol Spritz cuesta 16,80€. Las patatas fritas están disponibles por 8,80 € o en versión trufa por 22,80 €. Una cafetera de aproximadamente 0,2 litros cuesta 6,80 € y cada taza vacía adicional cuesta 2 € adicionales. También hay una amplia selección de champán. ¿Quizás un lugar ideal para los responsables del proyecto de ley del Oktoberfest?

Según el menú, una segunda o tercera taza con cafetera cuesta 2 euros adicionales cada una. © Captura de pantalla

Otros adoptan un enfoque más diplomático con los restaurantes de las estaciones de esquí.

Cuidado: algunas personas están felices de pagar los precios allí por la vista o la ubicación perfecta. Se expresaron de forma más diplomática: “Es realmente un restaurante muy bonito y muy bien situado. Todo el mundo fue muy amable y educado. Sí, lo de los baños por 1 euro es cierto, pero te lo cobrarán más tarde, cuando paguen la gran factura”. Viene. Los precios son realmente caros. Recomendado: primero mire el menú y luego ordene.

Otro visitante elogió: “Gran ambiente, muebles de madera maciza. El servicio es amable y rápido. El propietario también cuida mucho a los huéspedes. Los baños se pueden utilizar por un suplemento de 1 EUR. El importe se compensará con la factura. Si hace buen tiempo, simplemente podrás disfrutar de un día entero allí. ¡Con mucho gusto otra vez!” Un cliente de un restaurante en el norte de Alemania se quejó recientemente del coste adicional de un pedido adicional. (flexible)