El baterista Bertram Engel informa sobre drogas y alcohol en la gira Tabaloga de Peter Maffei

Para aguantar todo esto y no volverse loco, finalmente apareció el rock and roll. Marihuana, alcohol, coca y otras cosas se convirtieron en entrenador personal 24 horas al día, 7 días a la semana. ¡Y en un recorrido infantil!

Peter Maffei ahora también ha comentado sobre supuestos incidentes dentro de su banda durante la gira. Escribe brillantemente:

Queridos amigos,

A raíz de una entrevista con uno de los miembros de nuestro grupo en los últimos días, surgió en los medios la impresión de que hace 20 años en nuestro grupo se consumía mucho drogas. Los titulares no me sorprendieron menos que a usted. Nunca he fumado cocaína ni marihuana en toda mi vida. ¡Las drogas son un completo no-no para mí!

Nadie en la banda consumía drogas en mi presencia. El anuncio siempre era: “¿Drogas? ¡No! ¡Si te atrapan, estás fuera!”.

Claramente uno de los miembros de la banda no estaba siguiendo las reglas. Habría preferido guardárselo para sí y no utilizarlo para promocionar un libro dos décadas después. Porque ahora daba la impresión de que afectaba a toda la banda y era completamente excesivo. Por supuesto que no es así, porque entonces lo habría sabido. Y la orden sigue en pie: no tenemos lugar para las drogas.

tu peter