El Bayern de Múnich es claramente superior al Wolfsburgo en la primera mitad de la temporada: Muller anota en su partido número 400 de la Bundesliga

El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, cambió su alineación inicial en comparación con Victoria por 5-0 en la semana ante el VFB Stuttgart En dos posiciones: Dayot Upamecano sustituyó al lesionado lateral Niklas Sule como defensa central. Para Kingsley Coman, que se fracturó el cuádriceps derecho contra el Stuttgart, Serge Gnabry comenzó en la banda derecha con tres goles.

Tomando al entrenador de VfL Florian Kohfeldt en contraste con Bancarrota 2: 3 vs. 1. FC Köln Tres cambios y quería aprovechar la fuerza ofensiva del Bayern de Múnich con un 3-4-3 básico. John Anthony Brooks reemplazó a Jerome Roussillon. Yannick Gerhardt, Renato Steffen y Luca Waldschmidt pudieron comenzar por Dodi Lukebakio y los hermanos Nmecha (Felix y Lucas).

El equipo de Munich comenzó el partido con fuerza desde el principio. Wolfsburg no logró sobrevivir a la etapa de urgencia por los campeones récord.

Siete minutos después, sonó el timbre de la puerta por primera vez en la caja de los lobos: Gnabry estaba tratando de desterrar a VfL en el borde de la caja a sus pies. Quinn Castells dejó que el tiro del jugador nacional fallara, Thomas Muller no se le permitió ser preguntado dos veces en su partido número 400 de la Bundesliga y tomó una ventaja temprana (séptimo).

Por otro lado, Baja Sajonia tuvo la oportunidad de igualar a través de Wout Weghorst, pero el portero Manuel Neuer apenas detuvo el 1-1 con el pie derecho (8).

Wolfsburg a menudo no ha podido mostrar combinaciones tan rápidas, pero el equipo de seguridad de Munich alrededor de Opicano ha estado actuando con mucho cuidado. Wighurst volvió de nuevo, pero tras un centro Gerhardt ya no golpea el balón (33).

De lo contrario, los lobos apenas sucedieron en la primera ronda. La posición del mediocampo que rodeaba a Aster Franks tuvo grandes problemas para presionar al Bayern y arrojó el balón una y otra vez.

El partido del Bayern de Múnich también reveló un punto débil: fue un centro muy pesado durante mucho tiempo. La construcción fue realizada principalmente por Upamecano, quien rara vez estaba atento a los forasteros rápidos. Sin embargo, con filas de cinco, los lobos suelen sellar bien las habitaciones.

Incluso después del descanso, la mayoría de los ataques del Bayern fueron por el medio, y Wolfsburg usualmente puso una pierna en el medio. También se debió a la falta de velocidad de Munich. El Bayern tuvo que esperar hasta el minuto 57 antes de que Obecano cabeceara el balón por encima de la línea de meta tras el chip de Muller.

Apenas dos minutos después, Leroy Sané completó el doblete bávaro: el nacionalista Sebastian Bornau se movió en la esquina derecha 16, tiró el balón al centro y tiró el balón a la esquina lejana; la leyenda del Bayern, Arjen Robben, no pudo haberlo hecho mejor.

“¡Vamos, chicos!”, Gritó Kouhfeldt a su equipo. Pero los invitados lucharon por mantener el puntaje en un nivel aceptable. Al final del partido por un lado, Robert Lewandowski hizo un tirón lateral (puesto 87).

En el último cuarto de hora, Marcel Sabitzer regresó al Bayern. Munich terminó la primera mitad de la temporada con 43 goles.

Julian Nagelsmann (entrenador del Bayern de Múnich): “Estoy muy contento con la primera mitad de la temporada. No es fácil marcar muchos goles contra una defensa tan cohesionada. Tuvimos un buen control y fuimos más agresivos presionando en la segunda parte. La clave fue atacar. Presionar” , lo que nos hizo ganar la pelota alta y sellar las lagunas “.

Florian Kohfeldt (entrenador del Wolfsburgo): “Estoy decepcionado. Pero no fue una actuación desesperada. No fue una actuación desastrosa, pero tampoco fue una buena actuación. Ahora finalmente tenemos tiempo para exigir cosas que antes no eran posibles. “Todavía no hemos tenido tiempo, ahora lo tenemos”. Tenemos calidad en el equipo, estamos convencidos de nosotros mismos y por eso no es una tarea enorme para mí ”.

Manuel Neuer (Bayern de Múnich): “Podemos estar satisfechos con el resultado y la primera mitad de la temporada. No fue fácil contra el Wolfsburgo, que detuvo dos autobuses frente a la portería. Tuvimos dos oportunidades de marcar más goles en la carrera”.

Leroy Sané (Bayern de Múnich): “Eso estuvo muy bien, comenzamos el descanso con una victoria y podemos estar felices por la primera mitad de la temporada. Es divertido jugar con los jugadores, se puede ver. Me siento bien ahora, estoy en forma, No me sentí así la temporada pasada, no me sentí cómodo. “Grande en mi cuerpo. Ahora tengo el ritmo del partido, el club y el entrenador, y el equipo detrás de mí también, me hace sentir bien” . “

Marcel Schaefer (director deportivo del VfL Wolfsburg): “Es tan agridulce. La derrota suena como una tontería. Tenemos un papel importante en esta serie y por eso es una decepción. Lo importante es que manejemos las cosas juntos y aceptemos la situación. Estoy convencido de que somos más fuertes para salir. De ahí.”

Se señaló que: el centro de la bola segura

La lesión actual del Bayern afecta principalmente a una parte del equipo: el medio campo. Nagelsmann tuvo que prescindir de Leon Goretzka y Joshua Kimmich en las últimas etapas de la primera mitad de la temporada. También estuvieron Corentin Tolisso y el recién llegado Marcel Sabitzer. Y de repente, Marc Rocca recibió la confianza desapercibida, que le devolvió en el partido contra el Stuttgart y al final de la temporada contra el Wolfsburgo. Junto al joven Djamel Mosiala, dio estructura al juego de ataque bávaro y logró una formidable seguridad del balón. Musiala también hizo uso del Roca más sencillo y siempre brindó momentos creativos.

Estadísticas:

Wolfsburg no ganó la FL en el Allianz Arena. En 26 partidos en casa, el Bayern de Múnich ganó 24 veces. Ningún otro equipo de la Bundesliga ha esperado tanto tiempo una victoria a domicilio sobre un rival. El Bayern también ha logrado ganar todos sus últimos ocho partidos de la Bundesliga contra el VFL.



