El Bayern de Múnich se despide con éxito de Thomas Tuchel en Múnich

A partir de: 12 de mayo de 2024 a las 19:21

Conclusión exitosa para Thomas Tuchel: el Bayern de Múnich ganó el último partido en casa bajo la dirección de su actual entrenador. Una victoria por 2-0 (2-0) el domingo (12 de mayo de 2024) sobre Wolfsburg devolvió a Munich al segundo lugar.

Ni Harry Kane, ni Jamal Musiala, ni Leroy Sane, en lugar de Brian Zaragoza y Lovro Zvonarek, que hicieron sus primeras apariciones en el once inicial: el Bayern de Múnich llegó al partido con un récord de B11 después de ser eliminado de la Liga de Campeones en Madrid. . Y con una acción repentina.

Ronda 33

Flecha correcta

A la cinta en vivo: Múnich – Wolfsburgo

Flecha correcta

A diferencia de los jugadores Bouna Sarr y Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Tuchel no fue expulsado. Dijeron que el club quería defender el segundo puesto en la clasificación y compensarlo adecuadamente. El Bayern y el técnico ya habían decidido en febrero pasado separarse en verano. Desde entonces, la búsqueda de su sucesor ha sido una cuestión pendiente (aún no resuelta).

Zvonarek se encarga de ello nunca olvides la primera vez

Al cabo de unos minutos quedó claro que su última aparición en Múnich sería un éxito. Casi en el primer ataque, el Bayern marcó el 1-0, dando a Zvonarek una actuación muy especial. El joven de 19 años, que anteriormente había jugado 16 minutos en tres breves apariciones profesionales, aprovechó una asistencia de Matthijs Till en el minuto cuatro para marcar su primer gol en la Bundesliga.

Dos jóvenes tomaron la delantera y dos veteranos se encargaron de hacer que la delantera rápidamente se volviera más cómoda. Thomas Müller pasó el balón a Leon Goretzka, quien disparó al ángulo de la portería desde unos 15 metros para poner el 2-0 (13). Poco después, Müller también asistió a un gol de Brian Zaragoza, pero el jugador de 34 años estaba en fuera de juego.

No hay momentos destacados en la memoria de Neuer

El Bayern estaba claramente por delante, pero para el Wolfsburgo ya no lo era tanto, por lo que el partido se volvió bastante difícil. Pero Ralph Hasenhuttl claramente no quería dejar que la temporada siguiera así e hizo cuatro cambios en la primera mitad. Pero inicialmente esto no supuso un gran cambio; Los dos equipos se neutralizaron y no hubo peligro por ningún lado durante mucho tiempo.

Otra medida de Tuchel demostró la poca emoción que había en el partido. Pasado el minuto 73, el técnico Manuel Neuer, que disputaba su partido número 500 en la Liga alemana con el Bayern de Múnich, realizó un cambio que dio al portero un aplauso adicional de la afición y al portero suplente Daniel Peretz unos minutos más de juego. Neuer sigue siendo el duodécimo jugador con más apariciones en el consejo asesor y la próxima temporada debería pasar al top 10; Uli Stein ocupa actualmente el décimo lugar con 512 apariciones.

El Bayern gana 0-0

Pero Peretz ya no tiene posibilidades de destacarse en su primera aparición en la Bundesliga. Las estadísticas de “goles esperados” eran evidencia de lo rápido que transcurría el partido. Según las posibilidades de gol, el Bayern de Múnich debería haber marcado 0,35 goles, y el Wolfsburgo volvió a superar este valor ya muy bajo con 0,22 goles. La relación de disparo es de 5:5.

Sin embargo, esto fue suficiente para que el equipo de Munich desbancara una vez más al VfB Stuttgart del segundo lugar y confirmara su plan para asegurar el segundo lugar. Wolfsburg, por su parte, perdió la última pequeña oportunidad de entrar en el negocio internacional y llega a la ronda final en el puesto 12.

Múnich contra Hoffenheim, Wolfsburgo contra Mainz

El conjunto muniqués viaja a final de temporada al Hoffenheim (sábado 18 de mayo de 2024, 15:30 horas), a la misma hora que el Wolfsburgo jugará contra el Mainz.