El Bayern gana 4-1 al Friburgo-Goretzka con un gol en el Festival Joker con un despiste

después Cambio, Kingsley Coman accidentalmente se quedó en el campo por 17 segundos . Luego, el equipo de árbitros de Christian Dingert aclaró la situación después de unos minutos de confusión: Koeman salió del campo y Dingert continuó el partido dejando caer el balón.

El equipo del entrenador Julian Nagelsmann ganó el primer partido en Friburgo 4-1 (0-0) y solo necesitó un máximo de 12 puntos en seis partidos para el décimo campeonato consecutivo. Al principio no estaba claro si el error de cambio tenía un efecto en la calificación del juego.

En la fase caliente de la temporada, Freiburg, como el perdedor obvio, estaba luchando por puntos importantes en la lucha por los lugares internacionales. El entrenador del SC, Christian Streiche, era combativo y confiaba en mucho personal en el mediocampo y les permitía actuar en una serie de tres. Philip Lenhart y Nicholas Hoeffler se deslizaron a los primeros once.

Los campeones récord alemanes jugaron, como de costumbre, en un estilo 4-2-3-1, con Joshua Kimmich y Leon Goretzka sorprendentemente comenzando en el centro del campo. Goretzka celebró su regreso después de una larga pausa por lesiones, Kimmich viajó en poco tiempo (parto esperado). Además, Robert Lewandowski jugó a pesar de una contusión en las costillas.

Sin embargo, la pole no fue inicialmente un factor en el juego. Aunque el conjunto de Múnich tuvo mucho partido desde el inicio, actuó con mucha regularidad y apenas jugó en el área de portería. Las bandas estaban paralizadas, el ritmo se ralentizó en el medio, por lo que Freiburg no tuvo problemas para contener los esfuerzos ofensivos de Munich.

Breisgauer se preparó repetidamente para pequeños toques, a menudo después de centros desde posiciones externas, pero rara vez reservaba oportunidades de gol. Si bien el mejor espectáculo de ataque de Munich en la primera mitad fue un tiro de esquina (Tangwe Nyanzu cabeceó sobre el área penal (puesto 13)), fue al menos una oportunidad para los anfitriones. Lucas Hoehler falló por poco tras un pase de Maximilian Eggstein desde cinco metros (minuto 18).

En el segundo asalto, la acción más peligrosa de Múnich volvió a resultar de un tiro libre. Kimmich sacó un tiro libre desde la mitad izquierda del campo bruscamente al centro, y Mark Flekken saltó el balón cuando intentaba defenderse y cabeceó a Goretzka desde seis metros y le dio la ventaja a Munich (58).

Streiss respondió al déficit y dio entrada a Nils Petersen, que previamente había ampliado su contrato, en el minuto 63. Apenas 17 segundos después de entrar, dio las gracias a su entrenador y marcó el 1-1 del empate. Christian Guenther pasó brevemente el balón por la mitad derecha del área penal a su compañero, que lo convirtió al ángulo izquierdo desde 15 metros (64).

Nueve minutos después, la escena apareció casi idéntica en el otro lado. Julian Nagelsmann puso en juego a Serge Gnabry para Benjamin Pavard y, al hacerlo, volvió a marcar el primer gol. Lucas Hernández centró el balón de izquierda a centro, Nico Schlutterbeek calculó mal el medio y Gnabry llegó al final con un giro autocontenido de nueve metros y convirtió a la esquina derecha, 33 segundos después de ser sustituido en (73).

En el tramo final los invitados sumaron el tercer gol. Dayot Upamecano jugó un balón desviado en ataque a Kingsley Coman, que se fue al centro desde la izquierda, remató desde 16 metros y pegó en el palo izquierdo (83). Flekken no se veía muy bien haciendo esto.

Tras la confusión en torno a la sustitución de Koeman, el suplente Marcel Sabitzer hizo el 4-1 en el tiempo de descuento con su primer gol con el Bayern de Múnich. Tras una oportunidad perdida, Gnabry montó en la zona de defensa al exjugador del Leipziger, que disparó con fuerza a puerta vacía desde 15 metros (90+6).

Julian Nagelsmann (entrenador del Bayern de Múnich): “Los errores ocurren, pero eso no fue algo en contra del deporte limpio. Jugamos muy bien en los primeros 20 minutos y tuvimos muy buen control. Fue un camino de equilibrio en cuanto a la cantidad de contraataques que permitimos. Luego tuvimos algunos “Perdieron el control, querían forzar mucho el gol. La segunda parte volvió a ser mejor, nos adelantamos con un tiro libre. Después de eso jugamos bien, igualamos bien y marcamos grandes goles”.

Christian Streiche (Entrenador SC Friburgo): “La primera parte fue buena, en solo dos o tres posiciones no fuimos lo suficientemente precisos arriba. Todo estuvo bien en la segunda parte, pero luego el Bayern mostró este rasgo individual difícil. Para mí, el momento decisivo es el 1-2, ese “No defendimos bien. Nico Schlutterbeek cometió un error ahí que no puedes cometer si quieres sumar un punto contra el Bayern de Múnich. Estoy satisfecho, incluso si el resultado no es bueno. Se podría haber logrado más. “

Jochen Sayer (Consejo de Deportes SC Freiburg): “Llamamos la atención del árbitro sobre el hecho de que el Bayern tiene once jugadores fuera del campo. Es extraño, pero fue una tarde amarga en general porque creo que cuanto más largo es el partido, mejor jugamos”.

Nico Schlutterbeek (SC Friburgo): “Süle vino y notó que nadie salía. Luego volví y le dije al árbitro. Si no hacía eso, no creo que lo viera y luego no tenía idea”.

Christian Dingert (Árbitro): “Era una situación confusa. El Bayern indicó inicialmente el número equivocado, por lo que Koeman no habló por sí mismo. Al aclarar esta situación, el cuarto árbitro pasó por alto si el jugador realmente había salido del campo. Por eso había un duodécimo jugador en el campo”. campo. Por un tiempo Corto, lo que por supuesto no debería ser el caso. Nos dimos cuenta de eso relativamente rápido y detuvimos el partido. Lo anotaremos en el informe del partido. Todo lo demás será decidido por la DFB”.

los cambio de error También causó mucha emoción en línea.

Se notaba: apenas había tiempo para la rutina

Se acercan las semanas de la verdad, especialmente para el equipo de Múnich, que tiene que demostrar su valía en la Liga de Campeones casi todas las semanas. Por eso es importante que Goretzka finalmente regrese. Junto con Kimmich, él es, si está en forma, el dúo del centro del campo en Munich. Ambos se entienden ciegamente, se complementan casi a la perfección y son un factor importante en el juego del Bayern de Múnich.

El problema, sin embargo, es que Goretzka no ha tenido tiempo suficiente para mostrar su mejor momento después de un largo paréntesis debido a una lesión. Lógicamente, aún le faltan operaciones y dirección en el juego. Las características que adquiere con el ritmo de juego necesario. Sin embargo, la restricción de tiempo al tempo es ahora un gran problema. Solo ese tiempo mostrará si Goretzka puede resolver este problema. Dio los primeros pasos con su remontada y el importante gol inicial.

17 segundos después de su llegada, Edeljoker Petersen marcó de nuevo y anotó su gol número 100 con el SC Freiburg.

