El Bayern de Múnich comete un error al ganar al Friburgo – Doce hombres en el campo

¿Qué pasó? El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, quiso hacer sus cuatro y cinco sustituciones en el minuto 86 cuando el marcador estaba 3-1: Niklas Sule y Marcel Sabitzer debían reemplazar a Corentin Tolisso y Kingsley Koeman.

Sin embargo, luego de ser sustituido, Koeman se quedó accidentalmente en el campo durante 17 segundos, tocando el balón en el proceso.

“Saul vino y notó que nadie salió por ella”, dijo Nico Schlutterbeek de Freiburg a Sky.

“Regresé e informé al árbitro, de lo contrario, probablemente no se habría dado cuenta”.

El árbitro Dingert explica la confusión del cambio

Luego, el equipo de árbitros de Christian Dingert aclaró la situación después de unos minutos de confusión: Koeman salió del campo y Dingert continuó el partido dejando caer el balón.

“Fue una situación confusa”, dijo Dengert en Sky: “El Bayern dio un número equivocado al principio, por lo que el jugador de Koeman no sintió que estaba siendo tratado. Al aclarar esta situación, el cuarto árbitro se equivocó sobre si el jugador realmente abandonó el campo. ¿Por qué? El jugador número 12 permaneció en el campo por un corto tiempo, lo que por supuesto no debería ser así. Nos dimos cuenta de eso relativamente rápido y detuvimos el partido”.

El árbitro agregó: “Lo anotaremos en el informe del partido. Todo lo demás lo decidirá la Asociación Alemana de Fútbol”. Según Dingert, la entrenadora del Bayern, Kathleen Krueger, ingresó el antiguo número de Kingsley Coman (29 en lugar de 11) en el cambiador.

Hasan Salihamidzic, Kathleen Krueger, Arno Blos y Christian Dingert (desde la izquierda) – FC Freiburg vs Bayern Munich Fuente de la imagen: Getty Images

Tolisso tuvo que ir al baño

Nagelsmann explicó el inicio del desconcierto con una necesidad humana de su jugador Tolisso, que recién fue sustituido en el minuto 62: “Fue ambiguo. Coco Tolisso corrió porque tenía problemas estomacales”.

Y solo a partir de esto podría desarrollarse la confusión sobre el reemplazo de Koman: “Entonces el cuarto árbitro mostró el número equivocado. King (Kingsley Coman, nota del editor) No sabía que tenía que bajar”.

La pelota ahora (también) está en Friburgo, que, según el procedimiento habitual, tiene que reanudar la evaluación del partido. “Tengo que tomarme mi tiempo y volver a verlo”, dijo el director deportivo del Friburgo, Jochen Sayer, en su primera reacción poco después del pitido final.

Friburgo quiere considerar una apelación

“Él no puede juzgar las consecuencias. Ahora todos tenemos que calmarnos un poco y pensarlo”.

El técnico Christian Streiche, que se mostró muy molesto tras mezclar los cambios (“¡A volar, qué tontería aquí!”), dijo en la rueda de prensa: “No entiendo muy bien la objeción, supongo que no deberíamos, porque hay reglas. De lo contrario, las puertas están abiertas para la especulación. Las acciones deben tomarse de acuerdo con las reglas, esa es mi comprensión de la jurisdicción”.

“Debe haber reglas para tal situación. Y si existen, se aplicarán. Y seguimos las reglas”, agregó Streiche en “ARD”.

Bayern Munich Ganó el partido en Friburgo 4: 1 (0: 0). Solo necesitará un máximo de doce puntos en seis partidos por décimo campeonato consecutivo.

¿Debe el Bayern de Múnich preocuparse por los puntos?

Ahora, un error de cambio puede tener un efecto en la calificación de un juego. “Esta es una violación de la regla y, por lo tanto, es un caso para el Tribunal de Deportes”, dijo Dede Hamann, un experto de Sky.

en Normas jurídicas y de procedimiento de la Junta de Comercio y Desarrollo, párrafo 17, párrafo 4 Generalmente dice: “Si un jugador no es elegible para jugar o ingresar a un juego, el equipo que envió a ese jugador al campo pierde el juego 0: 2 y el oponente gana 2: 0. A menos que el árbitro vuelva a jugar el juego después de el jugador inelegible o no calificado es elegible para jugar.

“Esto deja poco espacio para la interpretación. Se trata de la integridad de la liga. Hay reglas y no podemos decir: ‘Solo tomó 20 segundos, no pasó nada’. ¿Y la próxima semana alguien juega tres minutos? Hay reglas. Los clubes tienen una responsabilidad reconocerlos. Son los responsables de la cantidad de jugadores en el campo. Por eso creo que pueden perder puntos”.

El párrafo 1 establece: “Las objeciones a la clasificación de los partidos nacionales deben presentarse por escrito a la Administración Central de la Asociación de Fútbol dentro de los dos días posteriores al final del día en que se jugó el partido y deben justificarse brevemente”.

“Ahora nos tomaremos nuestro tiempo para considerar y evaluar la situación, luego tomaremos una decisión e informaremos dentro del plazo establecido para el lunes”, dijo más tarde el portavoz de SC, Sascha Glunk, a la solicitud de Bild.

Reglas de la Federación Alemana: las alternativas se las dejo al gobierno

Mientras tanto, el problema no se describe explícitamente en las reglas de fútbol de la Asociación Alemana de Fútbol. ahí dice generalmente 3 Pero: “Todos los jugadores sustituidos y reemplazadas están sujetos a la decisión del árbitro independientemente de si están empleados o no”.

Lo que sugiere al menos parte del error del equipo arbitral. Porque dice: “El suplente no entra al campo hasta que el suplente sale del campo y después de una señal del árbitro”. Esto afectará a Sabitzer.

Su aparición puede interpretarse como “una persona adicional en el campo”. Entonces Dingert tuvo que “tomar las medidas disciplinarias apropiadas”, en otras palabras: Sabitzer advirtió con una tarjeta amarilla.

El Bayern de Múnich reduce los errores de cambio

Mientras tanto, el técnico del Bayern, Nagelsmann, ha tratado de restarle importancia al incidente: es una situación extraña que seguramente aparecerá en los libros de historia, pero no es una situación que deba discutirse durante varios días porque no fue trágica”.

“Los errores ocurren”, dijo, “pero eso no fue algo que fuera en contra del deporte justo. Fueron dos cruces. Eso no fue crítico para el juego”. Entonces Nagelsmann no supone la objeción de Freiburg. “Hablé con algunos funcionarios en Friburgo y pueden evaluar muy bien el asunto”, dijo, según el sitio web “Sport 1”.

Pero Hamann no quería dejarlo así. “Entiendo lo que dice Julian Nagelsmann, pero es tu culpa. Tienen 12 o 15 entrenadores, tienes que ver eso”, dijo el experto de Sky.

Dingert ya estaba en acción cuando Van Bommel cometió un error

El experto en Sky Lothar Matthaus dijo: “Si un jugador ha estado en el campo durante mucho tiempo, surge naturalmente la pregunta: ¿Quién tiene la culpa? ¿El cuarto árbitro? ¿O el Bayern? Espero una decisión justa”. Nota: Dingert ya ha sido el centro de atención una vez esta temporada con un error de cambio.

En la primera ronda de la Copa DFB, el entonces entrenador del Wolfsburgo, Mark van Bommel, cometió un error en la prórroga en el partido en Bryusen Münster, pero el equipo de Dingert también permitió esta violación de la regla sin quejarse.

Van Bommel hizo una sustitución extra en el minuto 103, antes del partido 2-1 (marcador final: 3-1 después a favor del Wolfsburgo). Posteriormente, el partido se anotó 2-0 para Münster en la mesa verde.

El experto “Sky” Hamann estuvo involucrado en abril de 1995 como jugador en el error de sustitución del Bayern en el partido de la Bundesliga en el Eintracht Frankfurt (5:2), en ese momento era el cuarto aficionado contratado en ser sustituido ilegalmente por Giovanni Trapattoni. El Bayern también perdió 2-0 en Mesa Verde.

