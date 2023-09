Retransmisión en directo del partido del Bayern de Múnich: empate del Leverkusen

tReiner, el español que jugó en el Bayern de 2014 a 2017, dijo: “Tengo un buen presentimiento: los partidos grandes como este son los mejores. Será un partido bonito en un estadio bonito contra un gran equipo. Pero si alcanzamos nuestro mejor nivel, tenemos muchas posibilidades”.

Ser líder después de tres días de partidos “no significa nada”, dijo Alonso. “Lo que importa son los nueve puntos. Pero ellos también los consiguieron”. El equipo de Múnich tenía “los mejores jugadores, los mejores entrenadores y el mayor espíritu”. “Son claramente los favoritos en la liga”. El jugador de 41 años no quiso responder si el Leverkusen podría ser un candidato al campeonato: “Siempre es difícil para todos contra el Bayern. Ellos han dominado la liga durante muchos años”. años. Pero en un partido veremos qué pasa. No me refiero a lo que sucederá en mayo hoy.

Alonso regresa a Múnich como entrenador

Para él personalmente, regresar al Allianz Arena fue especial, dijo Alonso antes de su primer regreso como entrenador. “Pasé tres años maravillosos aquí. Fue una buena experiencia y un gran honor pasar los últimos tres años de mi carrera aquí. También fue una buena preparación para ser entrenador en la Bundesliga. Conocía el país, el fútbol y la ritmo especial”.