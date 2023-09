Victor Boniface: el nuevo favorito de Baer al que le encanta terminar el partido

A partir de: 15 de septiembre de 2023 a las 8:53 a.m.

Después de sólo tres partidos esta temporada, Victor Boniface ya es uno de los favoritos de los aficionados en Leverkusen. El delantero del Bayer se ha ganado el corazón de todos con su estilo y sus goles Aficionados disparo.

Actualmente se está disputando el tercer partido de la temporada, en casa. Bayer Leverkusen v SV Darmstadt 98 – y una nueva canción resuena desde la esquina. con la melodía de “Ríndete” manal KC y la luz del sol Cinta ellos cantan Aficionados Siempre hay un nombre en Nordkopf en Leverkusen: “¡Victor Boniface, Boniface, Victor Boniface!”

Están celebrando su nuevo objetivo, que ha logrado alcanzar el estatus de favorito de los fanáticos en tan solo unos pocos juegos. El nigeriano rápidamente encontró su camino no sólo hacia los corazones de… Aficionados Para su nuevo club, pero también en lo más alto de la lista de máximos goleadores de la Bundesliga. Con cuatro goles y dos asistencias, el regordete delantero supera en la clasificación a Serho Geraci del Stuttgart y Jonas Wind del Wolfsburgo. Sólo Geraci tiene otro gol en el marcador.

Otra estadística que dice mucho sobre el estilo de juego del delantero: Boniface realizó unos impresionantes 21 tiros a portería en sus primeros tres partidos de la Bundesliga, ocho más que el Bayern de Múnich. Harry Kane En segundo lugar. El viernes, el jugador del Leverkusen y el nuevo fichaje del campeón récord, que costó cinco veces esa cantidad, se enfrentarán por primera vez en una eliminatoria de primera división de la Bundesliga en Múnich (20:30 horas).

Múnich – Leverkusen (viernes a las 20.30 horas)

La gran cantidad de tiros a portería dice mucho del estilo de juego del Leverkusen y de su garante de gol, que se caracteriza por un fuerte movimiento hacia la portería, agilidad, buena técnica y una fuerte finalización con los pies y la cabeza.

Debut en nigeriano selección nacional

Un buen comienzo de temporada no sólo hizo que Boniface fuera popular en Alemania, sino que también fue convocado por primera vez a la selección de Nigeria durante esta etapa internacional. En las eliminatorias africanas taza Boniface pudo celebrar su debut durante el fin de semana. El jugador del Leverkusen entró como suplente ante Santo Tomé y Príncipe y contribuyó a la victoria por 6-0.

Juegos de Bonifacio “No es como el bombardero clásico, está completo”. Su entrenador dijo Regordete Alonso después del doblete contra el Darmstadt (marcador final 5:1). “Aún esperamos mucho de él”. un equipoSu compañero de equipo Granit Xhaka describió al joven de 22 años como… “Un chico humilde, hambriento de metas y éxito”. . Bonifacio lo hace “El equipo es mejor” dijo el suizo. Debido a su debut goleador, Boniface fue nombrado por la Bundesliga como ‘Inexperto Premio del mes.

Boniface realmente impresionó en Leverkusen la temporada pasada

El gigante de 1,90 metros de altura y 91 kg no fue necesariamente aceptado como una nueva estrella. En verano, el club buscaba principalmente un sustituto para el número 9, Patrik Schick, que no volverá a ser una opción hasta octubre tras problemas de larga duración en su músculo aductor. Pero Baer no tuvo que esperar mucho, ya que hace unos meses un jugador hizo una oferta impresionante para ocupar el puesto vacante.

En los cuartos de final europeos Liga Boniface ya se había anunciado en Leverkusen. En Union St. Jersey. guillosa El nigeriano causó mucho revuelo con una gran actuación por primera vez en su nueva casa. Los belgas empataron 1-1 en el partido de ida en el Estadio Bayarena. Tan solo una semana después del partido, su agente le dijo: “Puedo ir a Leverkusen” dijo Bonifacio.

Cambiar con publicidad

El compromiso también fue importante para Leverkusen. En las semanas posteriores a los partidos contra el Leverkusen, Boniface apareció repetidamente en sus historias de Instagram vistiendo la camiseta del Bayer por la que fue premiado y hablando de la Bundesliga. Casi habría tenido sentido que el Bayer transfiriera en verano una tasa de transferencia de hasta 20 millones de euros a los belgas y aceptara la petición del nigeriano. Una inversión que debería merecer la pena.