El Bayern no contesta el teléfono cuando llama al Barcelona

El FC Barcelona ya ha hecho tres ofertas al Bayern a cambio de Robert Lewandowski, y el Múnich las ha rechazado. Según informes recientes de los medios, los catalanes están perdiendo lentamente la paciencia. Sobre todo, el comportamiento de los jefes del Bayern en los traspasos de póquer está causando descontento en el Barça.

La escena de fichajes en torno a Robert Lewandowski es actualmente el tema de conversación número uno en el Bayern de Múnich. El polaco de 33 años está presionando con todas sus fuerzas para mudarse al FC Barcelona, ​​pero los jefes del Bayern aún se apegan a la prohibición de transferencia, al menos hasta que el Barcelona cumpla con sus demandas de mudarse desde Munich.

El Barcelona envía la oferta de Lowe’s del “Borovax”

Según el reportero de “SZ” Javier CáceresLos funcionarios de Barcelona ahora se quejan del comportamiento de sus colegas alemanes. En consecuencia, Hasan Salihamidzic and Associates no contestó el teléfono cuando llamó el director deportivo del Barcelona, ​​Matteo Alemani. Oportunamente, ‘Bild’ reveló recientemente que el Bayern no ha mostrado reacción alguna a las ofertas anteriores.

Según información de “SZ”, el intercambio de información entre los dos clubes es muy difícil. Esto se debe principalmente a la mala relación entre el Bayern de Múnich y el asesor de Lewandowski, Benny Zahavi. Curiosamente, según Cáceres, el Barcelona envió una oferta a Múnich a través de Borovax. Este es un tipo de correo certificado, entregado a través de Correos Españoles. En tales casos, la comunicación se suele realizar a través de correo electrónico.

Bayern y Barcelona ya no están separados

Incluso si el Barcelona ha fallado en todas las actuaciones hasta el momento, parece que los clubes no están muy separados. Según los rumores, el Bayern de Múnich estaría dispuesto a hablar de la cantidad de 50 millones de euros. Barcelona ofreció recientemente 40 millones de euros en tarifas fijas más 5 millones de euros en bonos.

Según la información de “BILD”, actualmente hay un punto muerto en el juego de Poker Transitions. En consecuencia, el Barcelona no tiene previsto hacer una nueva oferta por Lewandowski de momento.