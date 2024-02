El Borussia Dortmund sigue buscando una idea para el juego

Moukoko hizo lo mejor que pudo y realizó algunos buenos tiros, como su disparo al poste en el minuto 60, pero a menudo no tuvo suerte. Sin embargo, su compañero de ataque, Volkrug, se mostró convencido de la nueva dirección: “Entramos muy bien en el área de penalti. Hicimos muchas carreras buenas que no habríamos podido hacer sin un puntapié.

Implementar una nueva idea de juego lleva tiempo. Pero Terzic no va a permitir eso. “No tenemos tiempo para desperdiciar energía. No tengo tiempo para hablar con Jadon sobre si quiere llegar a tiempo o no. Quiero hablar con los chicos sobre fútbol, […] Apóyenlos para que sean mejores futbolistas, simplemente ya no tenemos tiempo para otros temas.