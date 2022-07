El cambio climático está llevando al mosquito tigre asiático a Baviera

a: Tania Kibeki

Dengue, virus del Nilo Occidental y Zika: El mosquito tigre asiático puede transmitir enfermedades tropicales. El mosquito ya llegó a Baviera y el cambio climático está ayudando a su propagación.

MUNICH – Bill Gates se refiere a los mosquitos en su blog gatesnotes.com como “el animal más peligroso del mundo”. El molesto mosquito mata a más de 725.000 personas cada año porque transmite la infección. A la vanguardia de Asia mosquito tigre, que pueden transmitir enfermedades tropicales como el dengue, el chikungunya o el virus Zika. Y esto también Virus del Nilo Occidental. Según la Oficina Estatal de Salud y Seguridad Alimentaria de Baviera (LGL), “es la especie de mosquito que se propaga con más éxito”, y desde 2015 se detectan ejemplares con frecuencia en Baviera. Uno de los motivos de la propagación de la enfermedad es el clima. cambio.

Virus del Nilo Occidental en Baviera: el mosquito tigre asiático puede transmitir enfermedades tropicales

Según LGL, el mosquito tigre prefiere el calor, lo que puede ser la razón “por la que las poblaciones asentadas de Europa todavía están restringidas al sur”. Sin embargo, los mosquitos ya se han adaptado a la situación climática europea: “Los huevos se ponen en otoño en invierno y las larvas no eclosionan hasta la próxima primavera. El mosquito ya se ha detectado en doce sitios en Baviera, según un informe de BR Wissens.

Se sabe que el mosquito tigre transmite la fiebre del dengue. Sin embargo, también es posible la transmisión del virus Zika o del virus del Nilo Occidental. Sin embargo, hasta ahora, el mosquito no parece transmitir ningún virus, al menos aún no se ha probado en el mosquito tigre en Baviera. en baviera Según BR, hubo 20 casos del virus en 2020 y la enfermedad terminó fatal una vez. Sin embargo, los expertos estiman en cientos el número de casos no denunciados. El virus se ha detectado a menudo en personas que regresan de un viaje.

La amenaza para Bavaria sigue siendo baja: LGL muestra por qué aún se necesita acción

En la actualidad, el riesgo para la salud del mosquito tigre asiático para la población bávara sigue siendo bajo. Sin embargo, podría preverse un escenario “en el que un repatriado que viaja con el virus sea picado por un mosquito tigre, que absorba el virus y luego, en casos individuales, lo transmita a otra persona durante otra comida de sangre”, según LGL. El cambio climático está ayudando a la propagación del mosquito tigre y también está aumentando el riesgo de virus tropicales en este país.

Según LGL, las medidas preventivas generales y el control de mosquitos para el mosquito tigre tienen sentido. Uno “depende en gran medida de la cooperación de la población”. Para prevenir la propagación, las siguientes acciones son importantes:

Todos los objetos en los que se pueda acumular agua de lluvia, por ejemplo, baldes, llantas viejas, jarrones, posavasos para macetas, fregaderos, barriles de lluvia o bebederos para pájaros, deben retirarse para destruir posibles criaderos de mosquitos.

Dado que el cobre mata a las orugas, se pueden usar floreros de cobre.

En el caso de una gran infestación de mosquitos tigre asiáticos, el uso de trampas de succión operadas eléctricamente puede reducir significativamente la población de mosquitos.

Se pueden instalar trampas para poner huevos, que matan o disuaden a los mosquitos que intentan poner huevos. Esto sería, por ejemplo, redes o películas adhesivas impregnadas de piretroides.

Mosquito tigre asiático: ¿Cómo se reconoce un mosquito?

Además de las medidas anteriores, también es importante reconocer y denunciar al mosquito tigre. Los mosquitos sospechosos se pueden enviar al proyecto de ciencia ciudadana “Mosquito Atlas” para una identificación precisa. Se puede encontrar más información en: www.mueckenatlas.de. Ya se han capturado 177.000 mosquitos para la investigación.

El mosquito tigre asiático (izquierda) a menudo se confunde con la tiña autóctona (derecha). © dpa / KEYSTONE / Ennio Leanza / IMAGO / blickwinkel (merkur.de collage)

El mosquito tigre se puede identificar por características muy específicas. “En primer lugar, el comportamiento de picado es sorprendente: estos mosquitos pican principalmente al aire libre durante el día, también rara vez en el apartamento, y son muy persistentes”, dice LGL. Visualmente, es muy similar a la llamada tiña, con su decoloración de “anillo” en blanco y negro. La tiña suele ser más grande y de color más beige. Además, no tiene una raya blanca en la cabeza, característica del mosquito tigre asiático. (tkip)

