El Campeón del Mundo inspira al mundo del fútbol con un potencial objetivo para este año

Andrés Knobloch

© IMAGO / FOTO. Patricio Bendral / 400 mm

Lo – Lo – Lo – Lukas Podolsky. Al portero no le gustará escuchar los vítores, porque el campeón del mundo de 2014 causó revuelo con el gol de sus sueños.

Szczecin – ¿Qué está haciendo realmente Lukas Podolsky? Boldi ha estado involucrado en el fútbol profesional desde 2003 y es conocido por casi todos los fanáticos en Alemania. para colonia bavieraArsenal, Inter, Galatasaray, Visel Kobe y Anatalaspor usaron sus propias botas de fútbol. ¿Qué está haciendo ahora el campeón mundial de 2014? Todavía juega para Gornik Zabrze en Polonia. El 130 veces jugador nacional de la Asociación Alemana de Fútbol también ha demostrado que su pie izquierdo está lejos de querer retirarse del deporte.

Podolsky solicitó el Premio Puskas. Se otorga anualmente al Gol Más Bello del Año y el jugador de 37 años podría tener muchas posibilidades de estar en la lista de finalistas. Es el minuto 73 del partido entre Bogon Stettin y Gornik Zabrze. Los invitados ya están arriba 3:1 el sábado, cuando Szczecin perdió el balón en la mitad de Zabrzei en un partido de construcción. O más exactamente: Robert Wojciech de Zabrze gana el balón y su pase cae a Lukas Podolski, a unos 15 metros del medio campo, por lo que sigue siendo bueno en su campo.

El ex internacional alemán de 37 años pone el balón frente a él tan pronto como lo acepta, y simplemente lo tira desde 60 metros con su potente pie izquierdo. Y con éxito. El balón entra en la red por encima del portero contrario que se ha alejado. Los jugadores sacuden la cabeza con incredulidad. Podolski, que está en Zabrze desde el verano de 2021Se puede celebrar. El juego termina 4:1.

¿Podolski seguirá soltero en Flick 2022? No claro que no. El ofensivo terminó su carrera con la selección en 2016. Allí Dos más en la lista del seleccionador nacional. Podolski recientemente dio un consejo a su antiguo club, el Bayern de Múnich, sobre las tormentosas discusiones allí. “Sería una gran opción. Si consiguen uno así, deberías considerar recaudar un triple nuevamente en los próximos años”. Dijo de Harry Kane, también los elogió Chubu Moting forma: “Cowpo-Mouting no va mal en este momento. La pregunta es, ¿necesitas un No. 9 clásico?” (ank con dpa)