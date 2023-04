El canciller Erling Haaland revela su despedida del BVB

Erling Haaland dejó el BVB Dortmund por el Manchester City el verano pasado, donde ahora continúa trabajando en su increíble carrera como goleador. Una de las personas que ayudó a diseñar el mega acuerdo es la abogada y agente de jugadores brasileña Rafaela Pimenta. Ahora ha dado nuevos conocimientos sobre el transporte.

Rafaela Pimenta es una de las figuras más influyentes del fútbol profesional. Porque el brasileño aconseja a estrellas como Erling Haaland. Junto con su socio comercial de mucho tiempo, Mino Raiola, fue responsable de la transferencia del noruego del Borussia Dortmund al Manchester City. Mientras que Raiola estuvo a menudo en el centro de atención, Pimenta permaneció en un segundo plano.

Desde la repentina muerte de Raiola el pasado mes de abril, ha tomado cartas en el asunto, por lo que además de Haaland Pimenta, también se ocupa de otras grandes estrellas como Paul Pogba de la Juventus de Turín, Matthijs de Ligt y Ryan Gravenberch del FC Bayern Munich o Zlatan Ibrahimovic de AC. Milán.

Uno de los mayores fichajes de Pimenta y Raiola en los últimos años fue sin duda el paso de Haaland al Manchester City. “Hablamos con todos, con muchos clubes hasta el momento adecuado”, reveló el agente en una entrevista con The Athletic: “Primero contactamos a todos, y luego comienzas a hablar con cada club individualmente. Algunos clubes luego se dan cuenta de que no es para ellos”. Otros entienden que no es para nosotros.

“Hemos tenido muchas discusiones al respecto”.

Haaland finalmente se decidió por el Manchester City: “Dijo: ‘Sí, ese es el club correcto’. Recuerdo haber dicho que las razones eran válidas y que él era realmente especial porque habíamos hablado de él durante tanto tiempo. Fue como el final de un capítulo aunque es el comienzo de una historia. Somos así”. Hubo mucha discusión al respecto, y luego fue como, ‘¡Ting! Eso es lo que él quiere hacer”. Luego pasas la página y comienzas un capítulo completamente nuevo.

A Rafaela Pimenta nunca le ha sorprendido que su cliente marque goles no solo en el BVB como en la cadena de montaje, sino también en la Premier League. “No dije que sería así para siempre, pero ¿te sorprendió que anotara? No, lo predijimos”.