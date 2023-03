El Cantante Enmascarado 2023: Así es el Canguro

Los fundamentos en breve

Tatuajes, gafas de sol y un reloj inteligente: esta nueva máscara impresiona por su belleza. Además, Kangaroo no solo aparece en el programa de televisión “The Masked Singer”, sino que también tiene su propio podcast de video. Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre los canguros.

¿Quién es el canguro? Consejos y especulaciones

Todavía no hay mucha evidencia sobre quién está detrás de la máscara. Pero eso no impide que los fanáticos compartan sus primeras conjeturas. Cuando se trata de canguros, muchos desearían que el autor Mark Uwe Kling tuviera el disfraz. Un fan piensa que Nelson Mueller podría ser un canguro. Es posible que Chef haya interpretado a un hipopótamo antes, pero todo es posible en The Masked Singer.

Si bien tendrás que esperar un poco más para descubrir quién es el canguro, pronto surgirán más pistas sobre las celebridades detrás de la máscara. Hasta entonces, puedes leer más sobre los canguros aquí.

Este contenido proviene de proveedores externos como Facebook, Instagram o Youtube. Habilite anuncios y contenido personalizado, así como proveedores de servicios fuera del estándar CMP para mostrar este contenido. La configuración de privacidad

Canguro en “El Cantante Enmascarado”

Recién salido del artista del tatuaje, el canguro salta a “The Masked Singer”. En la temporada 8, quiere crear buen humor con su estilo sencillo. Los canguros también hacen esto en su podcast de video “Nice Time”. Siempre allí en calidad de asesor: su reloj inteligente Sheila.

Poner tatuajes en la piel

La máscara de canguro se trataba 600 horas de trabajo fabricante. Con un peso de unos cuatro kilogramos, es una de las máscaras más ligeras de la octava temporada. Lo que no fue fácil fue hacerse tatuajes, como bien puede relatar la dueña del guardarropa.

Lo especial de la manzanilla es su pelaje tatuado. Para el tatuaje, dibujamos pelo a pelo con pequeños lápices. Amante de la ropa Alexandra Brandner READ Después de la muerte repentina del chef estrella Heinz Winkler: la causa de la muerte ahora se ha aclarado

Tómate una selfie con un canguro hoy en la aplicación JoynMe

Canguro tiene una sorpresa especial en la tienda Aplicación JoyMe para ti. hoy puedes Selfie el 22 de marzo de 2023 hacer con el Así es como funciona:

para iOS en la App Store Descarga la aplicación JoynMe: JoynMe para Android en Google Play Store

Únase a nosotros el 22 de marzo de 2023 a las 5:30 p. m. para una transmisión en vivo de la aplicación en JoynUs Show.

Luego, comience su transmisión en vivo y espere la visita de los canguros.

Ahora puedes tomarte una selfie con un canguro y formar parte de la comunidad de fans de The Masked Singer.

Habrá más canguros a partir del 1 de abril de 2023 a las 20:15 en ProSieben y en Joyn. Allí también se pueden ver otras máscaras: un caballito de mar, un erizo, un zapatero y un mapache.