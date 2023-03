¿Entonces sí? La verdad sobre él y Sharon Batiste

¡Christian Polanque habla en lenguaje sencillo!

En el reciente programa “Bailemos” (24 de marzo), las cosas no salieron bien para Christian Polanque y Sharon Batiste. Realmente no pudieron impresionar al jurado con su paso rápido y se enderezaron. Una vez 19 puntos, tuvo que estremecerse al final incluso con Massimo Senato (42) y Sali Ozcan (36), que finalmente fueron eliminados. Y aunque son Luego pasó a la siguiente ronda, La mala actuación hizo que los espectadores cuestionaran una vez más la relación entre el profesional y la estrella de la televisión, tanto que Christian Polanque tuvo que comentar en su video semanal en vivo de Instagram.

aunque tiene 44 años molesto de nuevo A través de la especulación del conflicto y los titulares constantes, se ha insinuado que él y Sharon pueden haber tenido al menos algunos problemas dentales menores. Es para explicar:

Como en una buena relación, hay cosas que corren rápido. Hay gente súper rápida en la misma longitud de onda. Y hay quienes interfieren en ello. Estoy muy orgulloso y lo dije ayer, como nos desarrollamos juntos como equipo, como confiamos… No a todo el mundo siempre se le puede dar plena confianza de inmediato. A veces funciona y a veces no funciona de inmediato, pero hacer zapatos con eso, una tontería…

Un profesional explicó abiertamente “Let’s Dance”.

Pero dejó en claro que él y Sharon no se ven afectados por los titulares y las acusaciones: “¡Sharon, no dejaremos que esto nos deprima!” Y debido a que los dos se llevan tan bien, el hombre de 31 años debería haberlo dejado claro más de una vez recientemente. Luego de que se diera a conocer que habría intercambio de pareja por primera vez en la historia de ‘Bailemos’, la ex ‘Bachelorette’ rompió en llanto y anunció que no quería separarse de Christian Polanque. Gracias a Dios, el intercambio de pareja solo es válido para un show en vivo…

“Let’s Dance” se reproduce los viernes a las 8:15 p. m. en RTL y en cualquier momento RTL+.

Fuentes utilizadas: Imagen, RTL, Instagram